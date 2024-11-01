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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 663 оценки

В Steam отдают Battlefield 2042 с 92% скидкой

CONDROS
Новости

Battlefield 2042 на данный момент можно забрать за 340₽ (везде: 4250+₽) - в Steam на игру в настоящий момент действует 92-процентная скидка.

Скидка приурочена к празднику и обновлению, привнесшему хардкорный режим. Стоит отметить, что данное событие будет действовать недолгое количество времени.

Хардкор-режим появился с выходом мероприятия Circle of Hell, которое будет длиться до 26 ноября. Данный режим значительно усложняет игру, отключая многие элементы интерфейса и повышая наносимый урон от вооружения игроков. Кроме того, транспорт станет более опасным.

Акцент в событии сделан на сложности, придающей игре реалистичности.

Одиночной кампании в шутере нет, но в игре есть сюжет: действие разворачивается в недалёком будущем на фоне гуманитарного кризиса, вызванного изменением климата, из-за которого между США и Россией начинается конфликт.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Sayman Kong

Мда, видно дела у них не очень)

4
BORGER390

Не уж то цена = качество

1
PeaceDuke72

Странно, что не фри-ту-плей.
Хотя, 92% скидка может ещё лучше заманивать. Типа "получу платную игру за копейки, это офигенно выгодное предложение". Так устроен человеческий мозг. Если хочешь продать что-то кому-то, то убеди его, что он тебя поимел и заключил выгодную для себя сделку.

0
вупсич пупсич

Уже раз 10 за этот год такая скидка, не новость.

0
антон фекалис

мда а чё он летает куда летит

-1