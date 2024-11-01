В Steam отдают Battlefield 2042 с 92% скидкой

Battlefield 2042 на данный момент можно забрать за 340₽ (везде: 4250+₽) - в Steam на игру в настоящий момент действует 92-процентная скидка.

Скидка приурочена к празднику и обновлению, привнесшему хардкорный режим. Стоит отметить, что данное событие будет действовать недолгое количество времени.

Хардкор-режим появился с выходом мероприятия Circle of Hell, которое будет длиться до 26 ноября. Данный режим значительно усложняет игру, отключая многие элементы интерфейса и повышая наносимый урон от вооружения игроков. Кроме того, транспорт станет более опасным.

Акцент в событии сделан на сложности, придающей игре реалистичности.

Одиночной кампании в шутере нет, но в игре есть сюжет: действие разворачивается в недалёком будущем на фоне гуманитарного кризиса, вызванного изменением климата, из-за которого между США и Россией начинается конфликт.