Выпущен трейлер ивента Crimson Front для Battlefield 2042, в котором временно добавят режим "Линия фронта"

EA и DICE анонсировали проведение первого временного события седьмого сезона Battlefield 2042 - "Багровый фронт" который пройдет с 16 по 30 апреля и привнесет в шутер режим "Линия фронта" (Frontlines) из Battlefield 1 и Battlefield V.
В этом режиме участникам необходимо пробиваться через вражескую территорию, захватывая секторы и в конечном итоге устанавливая и взрывая бомбы для достижения своих целей. Данная активность станет доступна на четырех различных картах: Убежище, Возвращение, Обломки и Засекречено.
Также, в рамках ивента разработчики предложат тематические скины. Некоторую часть из них можно будет получить бесплатно, зарабатывая специальные нашивки во время игры, в то время как другие элементы будут продаваться за реальные деньги.
Седьмой сезон, начавшийся в марте, будет последним, дальше разработчики переключат внимание на следующую часть франшизы.
Геймеры отмечают в комментариях, что не видят смысла приобретать контент и играть в игру, поддержка которой будет скоро прекращена.
Лол, сначала объявить о том, что проект скоро перестанет поддерживаться а потом дропать вот это вот. Гении маркетинга
Это EA - электронная алчность))
Недавно для BF 5 прилетела обнова на 600мб )