Для Battlefield 2142 вышло масштабное обновление фанатского ремастера Project Remaster версии 17

Энтузиасты продолжают собственными силами поддерживать жизнь в культовом фантастическом шутере Battlefield 2142, о котором издательство Electronic Arts не вспоминает уже долгие годы. Команда разработчиков под руководством моддера illicitSoul выпустила обновление 17 глобальной модификации BF2142 Project Remaster. Проект нацелен на комплексное осовременивание всех ключевых элементов классики - от графической составляющей и пользовательского интерфейса до искусственного интеллекта, баланса техники и боевой механики.

В свежей версии модификации авторы существенно переработали текстуры ландшафта, дорожного покрытия, статичных объектов и боевой техники, постаравшись приблизить визуал 2006 года к актуальным стандартам. Интерфейс полностью адаптировали под широкоформатные экраны с соотношением сторон 16:9, избавив игроков от растянутых миникарт и искаженных шрифтов. Дополнительно создатели внедрили реалистичные эффекты взрывов из знаменитой модификации Project Reality и обновили музыкальное сопровождение в главном меню атмосферной композицией от лейбла Cryo Chamber.

Арсенал пехоты подвергся кардинальной переработке за счет расширения системы кастомизации комплектов снаряжения. Количество доступных основных видов оружия для каждого класса увеличили с 3 до 5 единиц, добавив новые пистолеты и отдельный слот для гаджетов командира отряда. Среди новинок появились барабанная винтовка Skadi MK2, гранатомет с магнитным наведением, тяжелые крупнокалиберные снайперские винтовки и раритетная винтовка Bofors из коллекционного издания 2006 года. Разведчик получил метательные ножи и дымовой гранатомет, а стабилизатор прицеливания теперь встроен непосредственно в снайперские винтовки и карабины по умолчанию.

Аниматор Mohammed Furqon обновил движения большинства видов вооружения, сделав поведение моделей оружия в руках более плавным и естественным. Физика перемещения бойцов также изменилась, а тряску камеры во время спринта существенно снизили для уменьшения эффекта укачивания, причем при желании колебания экрана можно полностью отключить в меню настроек. Любители неожиданных фланговых маневров получили механику подводного плавания: зажав клавишу Z, боец может нырнуть под воду для скрытного перемещения, а запас кислорода напрямую зависит от тяжести надетой брони.

Значительные изменения затронули поведение компьютерных противников, дальность боевого обзора у которых была существенно расширена. Теперь масштабные перестрелки с ботами разворачиваются на гораздо больших дистанциях на таких просторных картах, как Verdun, Suez, Port Bavaria и Minsk. Создатели исправили точки возрождения, исключив мгновенную гибель ботов при спавне, а также научили их активнее захватывать ключевые позиции, использовать укрытия, управлять бронемашинами и применять ракетницы штурмовых винтовок против тяжелой техники.

Режим Титанов получил ограниченную поддержку в одиночной игре и кооперативе на 48 участников. Боты пока так и не научились штурмовать внутренние коридоры летающих крепостей, однако бортовые турели Титанов снабдили автоматическими контроллерами, благодаря чему орудия самостоятельно отслеживают цели и ведут огонь по игрокам и технике. Радиус захвата ракетных шахт увеличили с 6 до 20 метров для устранения столпотворения пехоты вплотную к объекту, всем бронетранспортерам ПАК добавили способность преодолевать водные преграды вплавь, а стрелки танков, пилоты штурмовиков и операторы боевых шагоходов получили функцию оптического приближения.

Набор локаций пополнился обновленными версиями классических полей сражений и новыми вариантами карт с поддержкой режимов Deathmatch и Capture The Flag. В модификацию вошли городская карта Backstab с поддержкой ботов, переработанная локация Operation Imra из дополнения Battlefield 2: Euro Force, битва за Франкфурт, ночная версия Port Bavaria и альтернативный вариант моста в Ремагене.

Для запуска модификации потребуется оригинальная копия игры, обновленная до версии 1.51. Разработчики предупреждают о необходимости создания отдельного профиля бойца через лаунчер Reclamation HUB, поскольку старые сохранения вызывают критические сбои из-за расширенного арсенала, а попытка подключиться к ванильным серверам приведет к мгновенному исключению. Сам архив модификации размером 2.2 ГБ на площадке Nexus Mods при этом столкнулся с временным автоматическим карантином со стороны системы безопасности из-за наличия исполняемых файлов в сборке.