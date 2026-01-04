Вышло новое геймплейное видео фанатского ремастера Battlefield 2142

Команда моддеров, работающих над проектом ремастера Battlefield 2142, выпустила демонстрационный ролик, показывающий возможности новой бета-версии модификации.
Battlefield 2142 Remastered Project - это масштабный фанатский мод для оригинальной игры 2006 года. Он значительно обновляет визуальную часть, добавляет новый контент и дорабатывает ключевые игровые механики. В основе сюжета Battlefield 2142 лежит конфликт между Европейским союзом и Паназиатской коалицией в 2142 году, во время глобального ледникового периода.
Ключевые улучшения в моде:
- Высококачественные HD-текстуры для ландшафта и объектов.
- Полностью новые анимации от первого лица для всего оружия и гаджетов.
- Добавление новых основных видов вооружения.
- Улучшенная физика тел солдат, увеличенная дистанция спринта, поддержка широкоэкранных мониторов (16:9).
- Более плавные анимации движения, улучшенный ИИ транспорта и ботов, а также их поддержка на оригинальных картах.
- Повышение базовой точности и урона оригинального оружия для лучшего баланса.
Точная дата выхода бета-версии 17B2 не называется, однако последняя публичная версия мода (V14) уже доступна для загрузки на странице разработчиков. Самые свежие тестовые сборки можно получить на Discord-сервере проекта.
Вот, вот она та батла, которая нуждается в ремейке! Единственная, которая отличается от всех частей серии в хорошем смысле.
До сих пор круто смотрится и звучит, очень жаль, что забили на это ответвление серии. P.S. В детстве, когда играл в эту часть, жутко напрягали трупы чуваков, с которых я брал снаряжение - по какой-то причине у них не было нормальных лиц - те были без глаз, зубов, в общем, полный треш, не удивительно, что все в шлемах бегали.
Нравилось там гонять на мехах(как и в Quake wars, Titanfall и тд.)