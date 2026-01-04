Вышло новое геймплейное видео фанатского ремастера Battlefield 2142

Команда моддеров, работающих над проектом ремастера Battlefield 2142, выпустила демонстрационный ролик, показывающий возможности новой бета-версии модификации.

Battlefield 2142 Remastered Project - это масштабный фанатский мод для оригинальной игры 2006 года. Он значительно обновляет визуальную часть, добавляет новый контент и дорабатывает ключевые игровые механики. В основе сюжета Battlefield 2142 лежит конфликт между Европейским союзом и Паназиатской коалицией в 2142 году, во время глобального ледникового периода.

Ключевые улучшения в моде:

Высококачественные HD-текстуры для ландшафта и объектов.

Полностью новые анимации от первого лица для всего оружия и гаджетов.

Добавление новых основных видов вооружения.

Улучшенная физика тел солдат, увеличенная дистанция спринта, поддержка широкоэкранных мониторов (16:9).

Более плавные анимации движения, улучшенный ИИ транспорта и ботов, а также их поддержка на оригинальных картах.

Повышение базовой точности и урона оригинального оружия для лучшего баланса.

Точная дата выхода бета-версии 17B2 не называется, однако последняя публичная версия мода (V14) уже доступна для загрузки на странице разработчиков. Самые свежие тестовые сборки можно получить на Discord-сервере проекта.