Battlefield 2142 17.10.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.8 857 оценок

Вышло новое геймплейное видео фанатского ремастера Battlefield 2142

AceTheKing AceTheKing

Команда моддеров, работающих над проектом ремастера Battlefield 2142, выпустила демонстрационный ролик, показывающий возможности новой бета-версии модификации.

Battlefield 2142 Remastered Project - это масштабный фанатский мод для оригинальной игры 2006 года. Он значительно обновляет визуальную часть, добавляет новый контент и дорабатывает ключевые игровые механики. В основе сюжета Battlefield 2142 лежит конфликт между Европейским союзом и Паназиатской коалицией в 2142 году, во время глобального ледникового периода.

Ключевые улучшения в моде:

  • Высококачественные HD-текстуры для ландшафта и объектов.
  • Полностью новые анимации от первого лица для всего оружия и гаджетов.
  • Добавление новых основных видов вооружения.
  • Улучшенная физика тел солдат, увеличенная дистанция спринта, поддержка широкоэкранных мониторов (16:9).
  • Более плавные анимации движения, улучшенный ИИ транспорта и ботов, а также их поддержка на оригинальных картах.
  • Повышение базовой точности и урона оригинального оружия для лучшего баланса.

Точная дата выхода бета-версии 17B2 не называется, однако последняя публичная версия мода (V14) уже доступна для загрузки на странице разработчиков. Самые свежие тестовые сборки можно получить на Discord-сервере проекта.

19
3
Комментарии:  3
JustA_NiceGuy

Вот, вот она та батла, которая нуждается в ремейке! Единственная, которая отличается от всех частей серии в хорошем смысле.

3
Mad IVIax

До сих пор круто смотрится и звучит, очень жаль, что забили на это ответвление серии. P.S. В детстве, когда играл в эту часть, жутко напрягали трупы чуваков, с которых я брал снаряжение - по какой-то причине у них не было нормальных лиц - те были без глаз, зубов, в общем, полный треш, не удивительно, что все в шлемах бегали.

1
ka27

Нравилось там гонять на мехах(как и в Quake wars, Titanfall и тд.)