Battlefield 3 изначально была "больше MMO", и миссия в Париже была соткана из ее ассетов

Кампания Battlefield 3 получила смешанный отклик при запуске, но более десяти лет спустя она доказала свою связь с ностальгией над FPS-кампаниями эпохи Xbox 360. Как оказалось, некоторые из этих миссий были построены на костях совершенно другой Battlefield 3 - той, которая была бы больше похожа на MMO, чем на традиционный шутер.

Геймдизайнер Дэвид Голдфарб работал над кампанией как для Bad Company, так и её сиквела, и во время производства последнего, он рассказал, что большая часть студии работала над "большим проектом", который был бы "очень другой BF3."

Та версия Battlefield 3 была "больше MMO". Подробности о том, как должна была выглядеть игра, скудны, и, возможно, именно сложности с пониманием того, как должна была работать MMO по батле, стали причиной окончательного закрытия проекта. Проект под кодовым названием «Венеция» был "главным проектом DICE на протяжении нескольких лет", но "так и не нашёл стабильной основы для дизайна и в конечном итоге был закрыт".

После отмены Battlefield 3 руководство команды Bad Company 2 было привлечено для разработки более традиционного сиквела с одиночным, кооперативным и многопользовательским режимами, призванного конкурировать с Call of Duty. Голдфарб возглавил одиночную кампанию, и хотя Battlefield 3, который мы в итоге получили, фактически представлял собой совершенно новую игру, MMO-версия всё же предлагала некоторые заманчивые вещи.

Голдфарб говорит, что у команды "было много ассетов, оставшихся от "Венеции". Одним из них был Париж. Это было как: "Что мы будем делать с Парижом?" И такие... 'Ну, мы явно должны сделать миссию в Париже.'"

В итоге это вылилось в миссию "По следу" с русским спецназом в Париже. "Она должна быть на русском", — заявил Гольдфарб, когда сюжет уровня был готов. "Не собираюсь делать гребаную чушь. Вся миссия должна быть на русском".