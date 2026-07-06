В эмуляторе shadPS4 протестировали сетевой кроссплей между PC и PlayStation 4 в шутере Battlefield 4

Энтузиаст под ником And799 продемонстрировал работу совместной игры между версиями шутера Battlefield 4 для PC и консоли PlayStation 4 с помощью эмулятора shadPS4. В опубликованном олике показан игровой процесс пользователей 2 разных платформ на общем сетевом сервере.

В ходе тестирования выяснилось, что Battlefield 4 изначально содержала встроенную техническую возможность для кроссплатформенной игры. Однако данная функция была заблокирована разработчиками на релизе из-за различий в версиях сетевых протоколов для разных игровых систем. Использование эмулятора shadPS4 позволило обойти это ограничение и связать версии для персональных компьютеров и консолей 8 поколения на общем сервере.

На опубликованной видеозаписи демонстрируется синхронный игровой процесс на карте Осада Шанхая. Игрок на PC и пользователь, запустивший версию для PlayStation 4 через эмулятор на компьютере, смогли успешно подключиться к матчу, координировать совместные действия в отряде, управлять вертолетом, использовать гаджеты и обмениваться сообщениями в текстовом чате. Напомним, что ранее создатели проекта shadPS4 анонсировали разработку собственной открытой сетевой системы shadNet, которая призвана заменить функции официального сервиса PlayStation Network для эмулируемых игр.

На текущий момент подобный кроссплей находится на ранней стадии экспериментального тестирования. По словам автора демонстрации, запуск мультиплеера стал возможен благодаря модификации сетевой части эмулятора и согласованию протоколов передачи данных.