Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 623 оценки

48% игроков в Steam не вернулись в Call of Duty после участия в бета-тесте Battlefield 6

AceTheKing AceTheKing

Аналитики Ampere поделились новой интересной статистикой касательно предстоящих Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7.

Агентство отметило значительный отток игроков из Call of Duty: среди участников бета-теста Battlefield 6 в Steam 48% не вернулись в CoD. На Xbox аналогичный показатель составил 29%, на PlayStation - 24%.

Похоже, что в этом году серия Battlefield сможет навязать сильную борьбу Call of Duty. Учитывая то, что самый большой отток из CoD наблюдается именно на PC, это делает платформу ключевой для успеха шутера от EA.

Комментарии:  8
Иваныч из Тулы

Медик не успел их поднять просто.

Stas776

Не не успел, а забил болтяру, бегая прямо по ним и сдохнув с позором

riptor2012

Я поиграл в бета-тест Колды, никаких впечатлений! Поиграл в бета-тест Баттлы и сделал предзаказ! А раньше, был фанатом Колды. Факты на лицо!))) Колда проиграла! Корыстный конвейер Колды, всас@л!

Retro_Gamer

Колду постоянно хоронят, как и Xbox. )

askazanov

Просто копистуту механик сделали из Колды, и сразу фанов затянули, хитрые))) Да и сами виноваты Активижн, была Варзона, и то прокакали )))

execut0r

колда изжила свое после MW3 когда реальная конкуренция была с BF4. люди попробывали BF6 и почувствовали возвращения хита , а колда все на месте стоит . Да на днях будет тест открытый колды, но уверен , что рука не дернется на покупку

Блоха В Сарафане

Чё за бред вообще? Они 2 дня в бетку поиграли и вообще в игры перестали играть? И где ссылка на это исследование? Чат гпт говорит, что у "Ampere Analysis" нет такого отчёта

PatronizingEustace

Скорее всего после беты батлы 6, онлайн у колды упал, плюс по продажам колда 7 даже в топ 10 не вошла, отсюда скорее всего и статистика вышла..