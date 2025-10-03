48% игроков в Steam не вернулись в Call of Duty после участия в бета-тесте Battlefield 6

Аналитики Ampere поделились новой интересной статистикой касательно предстоящих Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7.

Агентство отметило значительный отток игроков из Call of Duty: среди участников бета-теста Battlefield 6 в Steam 48% не вернулись в CoD. На Xbox аналогичный показатель составил 29%, на PlayStation - 24%.

Похоже, что в этом году серия Battlefield сможет навязать сильную борьбу Call of Duty. Учитывая то, что самый большой отток из CoD наблюдается именно на PC, это делает платформу ключевой для успеха шутера от EA.