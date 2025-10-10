AMD представила бета-драйвер AMD Software Adrenalin Edition 25.10.1, который добавляет поддержку Battlefield 6

Драйвер Radeon Software Adrenalin 25.10.1 не имеет сертификата Windows Hardware Quality Labs и содержит одно значительное обновление. Он нацелен на обеспечение оптимальной работы нового многопользовательского шутера Battlefield 6 на современных графических картах серии Radeon. Выход драйвера был приурочен к релизу самой игры, который состоялся 10 октября 2025 года в 18:00 по мск.

Поскольку это бета-версия драйверов, они не содержат исправлений ошибок, а в списке известных проблем не указано никаких новых неполадок, это предполагает, что они аналогичны предыдущей версии Adrenalin Edition 25.9.2.

AMD Software Adrenalin Edition 25.10.1 совместим с видеокартами серий Radeon 9000, Radeon 7000, Radeon 6000, Radeon 5000, а также с интегрированной графикой серий Radeon 8000S, Radeon 800M, Radeon 700M и Radeon 600M.

Драйвер рекомендуется устанавливать только тем пользователям, которые планируют играть в новый Battlefield 6.