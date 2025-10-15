Аналитики: Battlefield 6 принесла более 350 миллионов долларов и разошлась тиражом свыше 6,5 миллиона копий

Как и ожидалось, запуск Battlefield 6 оказался одним из самых громких событий этого года. Ранее мы уже сообщали, что шутер ворвался в двадцатку лучших игр всех времён в Steam, собрав более 747 тысяч игроков за первые выходные и заняв лидирующие позиции в мировых чартах. Теперь аналитики подтвердили — успех оказался не просто громким, но и крайне прибыльным.

По оценкам исследовательского агентства Alinea Analytics, за первые дни после релиза Battlefield 6 разошлась тиражом более 6,5 миллиона копий на всех платформах и принесла компании Electronic Arts свыше 350 миллионов долларов выручки. Основную долю продаж обеспечила версия для ПК, на которую приходится около 65% общего объема. Steam стал главным драйвером успеха — пользователи платформы приобрели свыше 3,5 миллиона копий, что принесло более 220 миллионов долларов дохода.

На консолях проект также показывает впечатляющие результаты: 1,5 миллиона копий на PlayStation 5 и 1,2 миллиона на Xbox Series X|S. Примечательно, что уровень цифровых продаж на PlayStation превысил 85%, что значительно выше среднего показателя по платформе.

Игроки высоко оценили мультиплеер, назвав его «возвращением к классическим корням Battlefield». Критики отмечают масштабные сражения и обновлённую разрушаемость, но указывают, что сюжетная кампания выглядит устаревшей и уступает по качеству сетевым режимам. Несмотря на это, интерес к проекту остаётся стабильно высоким: ежедневная активность в Steam держится на уровне 2,3–2,5 миллиона игроков, без заметного снижения аудитории после релиза.

Ранее, 13 октября, игра получила первое обновление, которое внесло изменения в баланс оружия и исправило ошибки в режиме Rush. Однако, несмотря на быструю реакцию DICE, пользователи по-прежнему сталкиваются с техническими проблемами и жалуются на сбои производительности.

Сейчас сообщество ждёт крупного контентного обновления, которое должно устранить основные недочёты в прогрессии, улучшить сетевую стабильность и расширить возможности кастомизации. Учитывая масштабный старт и высокий интерес игроков, Battlefield 6 имеет все шансы стать одной из самых успешных игр в истории серии — если разработчики сумеют удержать темп обновлений и оправдать ожидания аудитории.