Античит Battlefield 6 конфликтует с Valorant - игрокам предлагают удалить игру Riot

Игроки, участвующие в открытой бете Battlefield 6, столкнулись с неожиданной проблемой: античит Javelin от Electronic Arts отказывается запускать игру, если на ПК установлена Valorant.
Сообщения об ошибке начали массово появляться на форуме reddit r/Battlefield. Пользователи прикладывают одинаковые скриншоты всплывающего окна «Security Violation», где указывается причина сбоя — «общая программная несовместимость». В качестве решения предлагается либо удалить конфликтующее ПО, либо изменить его настройки, и в списке оказывается античит Vanguard, встроенный в Valorant.
Ситуация особенно примечательна на фоне того, что EA называет текущую бету крупнейшей в истории серии: за время тестирования античит Battlefield 6 заблокировал более 330 тысяч попыток мошенничества.
По данным TheGamer, проблема возникает из-за того, что и Javelin, и Vanguard работают на уровне ядра с использованием Secure Boot. Эта конкуренция за доступ к системе и приводит к конфликту. Официальных заявлений от Electronic Arts или Riot Games пока не последовало.
