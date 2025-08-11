ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 408 оценок

Античит Battlefield 6 конфликтует с Valorant - игрокам предлагают удалить игру Riot

IKarasik IKarasik

Игроки, участвующие в открытой бете Battlefield 6, столкнулись с неожиданной проблемой: античит Javelin от Electronic Arts отказывается запускать игру, если на ПК установлена Valorant.

Сообщения об ошибке начали массово появляться на форуме reddit r/Battlefield. Пользователи прикладывают одинаковые скриншоты всплывающего окна «Security Violation», где указывается причина сбоя — «общая программная несовместимость». В качестве решения предлагается либо удалить конфликтующее ПО, либо изменить его настройки, и в списке оказывается античит Vanguard, встроенный в Valorant.

Игроки нашли неожиданный способ запустить бета-версию Battlefield 6 без включения функции Secure Boot

Ситуация особенно примечательна на фоне того, что EA называет текущую бету крупнейшей в истории серии: за время тестирования античит Battlefield 6 заблокировал более 330 тысяч попыток мошенничества.

По данным TheGamer, проблема возникает из-за того, что и Javelin, и Vanguard работают на уровне ядра с использованием Secure Boot. Эта конкуренция за доступ к системе и приводит к конфликту. Официальных заявлений от Electronic Arts или Riot Games пока не последовало.

36
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
borsic

Ну калорант не жалко)

13
SexualHarassmentPanda

Я бы Валорант и без батлы предложил удалить ))

10
Vetrjak
7
Пользователь ВКонтакте

всё правильно) на компе должна быть только 1 игра - бф6))) // Вэка Борг

7
jax baron

клоуны

4
Apostol222

те кто играют в калорант

1
Jensen

Чему тут удивлятся? Такие античиты - настоящие шпионы, передают всё - от названий запущенных программ, до списка всех файлов на пк. так же делает и отправляет скриншоты экрана.

3
plug01

Ну так то верно, античит от валоранта постоянно висит в памяти зачем то тогда как батловкий загружается во время запуска хотя бы.

2
Ellisfox-A

Удали - G HUB

Удали - Антивирус

Удали - Disc Soft Ltd

Включи - Secure Boot

Удали - Другую игру

Скоро: удали - COD, потом ЖТА 6, далее порно со своего ПК, потом личные фотки и т. д. Стань нашим рабом

2
Rey4rtRO
далее порно со своего ПК

На святое-то не покушайся.

1
Mirii

Как устранять конкурентов). Хочешь играть в нашу игру удали игру конкурента все просто xD

1
Ellisfox-A

Во-во... скоро: удали Call of Duty

1
Ohotnik 2142

Батла базанула:)

1