Античит Javelin в Battlefield 6 пресек более 256 тыс. попыток читерства за февраль

Студия-разработчик Battlefield 6 подвела итоги работы систем защиты в феврале. Опубликованная статистика демонстрирует масштабное давление на пользователей запрещенного софта. За прошедший месяц фирменный античит EA Javelin заблокировал более 256 тысяч попыток использования сторонних программ.

Особый интерес вызывают изменения в «чистоте» матчей в течение месяца. На старте февраля доля игр, где фиксировались нарушения, составляла 3,72%. В середине месяца показатель вырос до 5,01%, но после внедрения обновленных алгоритмов выявления нарушителей ситуация изменилась: к концу месяца долга затронутых читерами матчей опустилась до 2,30%. Впрочем, разработчики отмечают, что в последнее время эта цифра вновь начала демонстрировать тенденцию к росту.

Эффективность системы Javelin заключается в работе на опережение. Большая часть из 256 тысяч пресеченных инцидентов была остановлена еще на этапе запуска читов, не успев повлиять на игровой процесс других пользователей.

В настоящее время специалисты студии мониторят 226 различных программ и сервисов, классифицированных как читерские. Согласно отчетам, 217 из них (более 96%) в данный момент испытывают серьезные сложности в работе — от нестабильности до полной неработоспособности под давлением защитных механизмов игры.