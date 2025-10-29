Античит от EA вызывает проблемы с производительностью у процессоров AMD X3D

Компания Electronic Arts внедрила античитерскую систему под названием Javelin, которая начала вызывать непредвиденные проблемы у владельцев процессоров AMD с технологией 3D V-Cache. Как сообщают пользователи, античит, работающий на уровне ядра и гипервизора, мешает корректной работе технологии парковки ядер (Core Parking) на многочиплетных процессорах AMD, включая популярные игровые модели X3D.

Особенность таких процессоров заключается в том, что для достижения максимальной производительности в играх система должна автоматически отключать один из чиплетов (CCD), чтобы игра целиком работала на чиплете с увеличенным кэшем L3. Этот процесс, известный как парковка ядер, позволяет избежать задержек и получить существенный прирост FPS.

Однако новый античит Javelin, используемый в играх EA, включая Battlefield 6, блокирует эту функцию. Из-за глубокой интеграции в систему античит не позволяет драйверу AMD корректно парковать ядра. В результате оба CCD остаются активными во время игры, что может приводить к снижению производительности по сравнению с тем, на что способны эти процессоры. Для сравнения, в других играх, таких как Cyberpunk 2077, где не используется данный античит, парковка ядер на тех же системах работает штатно.

Попытки пользователей вручную исправить ситуацию с помощью сторонних утилит, например, Process Lasso, не приносят результата, так как античит игнорирует принудительное назначение процессорного сходства. Более того, такие манипуляции с процессами игры и античита могут быть расценены системой как попытка вмешательства, что несет высокий риск получения перманентной блокировки на серверах EA без возможности апелляции.

На данный момент владельцам затронутых процессоров AMD рекомендуется воздержаться от попыток ручной настройки, чтобы избежать возможного бана. Ситуация может измениться в будущем, если EA и AMD выпустят совместное обновление, которое решит проблему совместимости.