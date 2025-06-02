Автор Battlefield 3 присоединился к критике механик новой части серии

Вокруг будущей Battlefield разгораются страсти — после закрытых тестов Battlefield Labs геймеры активно обсуждают нововведения, особенно систему классов. Внимание привлекло заявление Дэвида Голдфарба, ведущего дизайнера Battlefield 3 и Bad Company 2, который резко раскритиковал отказ от классической модели.

По словам Голдфарба, решение DICE разрешить всем бойцам использовать любое оружие подрывает основы серии. «Battlefield — это игра, где выбор имеет значение», — заявил он. Размывание ролей и переход к системе «все могут всё» разработчик считает шагом назад. Он напомнил, что даже в Payday 2

, над которой он работал, не позволяли игроку получить всё и сразу — ограничения были ключевыми для баланса. DICE, в свою очередь, утверждает, что старается найти баланс между свободой кастомизации и сохранением роли классов. Согласно разработчикам, у каждого класса останутся уникальные гаджеты, но оружие теперь можно будет выбирать свободно.

Полноценный анонс новой Battlefield ожидается летом — именно тогда станет ясно, пойдут ли разработчики до конца в пересмотре классической формулы или прислушаются к ветеранам.