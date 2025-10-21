Авторы Battlefield 6 ищут баланс между поколением Z и ветеранами серии

Менее двух недель назад вышла Battlefield 6, которая уже привлекла миллионы игроков. Большинство хвалят свежий геймплей — на Steam около 75% отзывов положительные. При этом некоторые элементы вызывают критику: например, сюжетная кампания и компактные карты. Разработчики из EA DICE внимательно следят за отзывами и уже определили приоритетные направления для доработки.

Особое внимание команда уделяет движению персонажей. Во время бета-тестирования скорость бега и прыжков нравилась молодым игрокам поколения Z, ценящим динамику. В полной версии игры этот параметр немного изменили, что понравилось более опытным фанатам серии. Некоторые игроки задали вопрос, можно ли найти «золотую середину», которая устроит обе аудитории. Представитель студии подтвердил, что над этим уже работают: «Мы рассматриваем корректировки движения персонажей, чтобы найти оптимальное промежуточное решение. Мы подготовили изменения и учитываем отзывы, чтобы их доработать».

При этом EA DICE отметила, что физика движения меняться не будет — изменения будут касаться в основном косметики и анимаций, чтобы сохранить динамику без радикального вмешательства. Дополнительно разработчики собираются улучшить систему отклонений прицела, которую фанаты считают слегка «преувеличенной», хотя она пока не портит общий опыт игры.

Точные сроки выхода этих изменений пока не сообщаются, но ясно одно: EA DICE стремится сделать Battlefield 6 комфортной как для ветеранов серии, так и для новой аудитории.