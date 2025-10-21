ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 928 оценок

Авторы Battlefield 6 ищут баланс между поколением Z и ветеранами серии

Менее двух недель назад вышла Battlefield 6, которая уже привлекла миллионы игроков. Большинство хвалят свежий геймплей — на Steam около 75% отзывов положительные. При этом некоторые элементы вызывают критику: например, сюжетная кампания и компактные карты. Разработчики из EA DICE внимательно следят за отзывами и уже определили приоритетные направления для доработки.

Особое внимание команда уделяет движению персонажей. Во время бета-тестирования скорость бега и прыжков нравилась молодым игрокам поколения Z, ценящим динамику. В полной версии игры этот параметр немного изменили, что понравилось более опытным фанатам серии. Некоторые игроки задали вопрос, можно ли найти «золотую середину», которая устроит обе аудитории. Представитель студии подтвердил, что над этим уже работают: «Мы рассматриваем корректировки движения персонажей, чтобы найти оптимальное промежуточное решение. Мы подготовили изменения и учитываем отзывы, чтобы их доработать».

При этом EA DICE отметила, что физика движения меняться не будет — изменения будут касаться в основном косметики и анимаций, чтобы сохранить динамику без радикального вмешательства. Дополнительно разработчики собираются улучшить систему отклонений прицела, которую фанаты считают слегка «преувеличенной», хотя она пока не портит общий опыт игры.

Точные сроки выхода этих изменений пока не сообщаются, но ясно одно: EA DICE стремится сделать Battlefield 6 комфортной как для ветеранов серии, так и для новой аудитории.

sapov

Какое поколение zИгра должна быть сбалансированной и быть батлой, а не породией на калафдути

6
Lvinomord

Игра в которой не возможно научиться играть лучше, чем ты играешь в среднем на данный момент.Чтобы ты не делал,как бы ты не старался - ты всегда будешь играть примерно +/- одинаково. Была бы неплохо, чтобы скилозадроты играли бы отдельно на каком то одном серваке - сослать их туда и пусть там сидят. Должен быть уровень подбора игроков! А то смотришь шикарные видосики когда чел бежит и в него никто не стреляет.Никто!!! Все стоят боком и играют камень ножницы бумага.А вот когда тебя убивают ещё даже до того как ты зашёл в игру - такое что-то не выкладывают! Раки с клешнями вместо рук!

3
Артем Lion

поколение З играет в онлайн шлак только, в основном на телефонах

3
jax baron

а можно писать ни z а поколение зумеров - а то убого как то вегледит.

2
Barred

Или не зумеров, а "малолетних дебилов". Пускай идут в свой фортнайт играют, а батлу в колду превращать не надо.

6
Артем Lion

ещё и девки поколения З хуже некуда

2
jax baron Артем Lion

это да так как полностью z а не зумеры

2
Footmob
При этом некоторые элементы вызывают критику: например, сюжетная кампания и компактные карты.

Вообще не понимаю тех, кто критикуют батлу за сюжетную кампанию. Игра не об этом, сюжетная компания там для галочки, просто как вводный инструктаж. Чего вы от сюжетки хотите? 90% тех, кто играют в баттлу, даже не запустят сюжетку ни разу.

По поводу "компактных карт" тоже есть вопросы, если нужны масштабные баталии на больших территориях, так играйте в режимы Breakthrough (Прорыв) и Conquest (Захват), игнорируйте режимы Escalation и CQB, которые изначально рассчитаны на сражения на короткой дистанции.

1
askazanov

Его нет, там пропасть! )))

Пользователь ВКонтакте

Пусть пофиксят внезапные подпрыгивания когда ты во время спринта переходишь в прицел и наступаешь на какую-то возвышеность 😐 по получается какой-то варфрейм // Виктор Бароменский