Авторы Battlefield 6 отметили запуск первого сезона с новым кинематографическим трейлером

Electronic Arts и DICE представили кинематографический трейлер первого сезона Battlefield 6, погружающий игроков в напряжённую атмосферу масштабного военного конфликта. Действие разворачивается на территории Форт-Линдон, секретного правительственного полигона, где скрываются опасные тайны. Воспользовавшись хаосом после мощного взрыва, на объект проникает армада враждебных оперативников. Игрокам предстоит сформировать собственный отряд, остановить противника и раскрыть секреты укрепрайона.

Battlefield 6 продолжает традиции серии, предлагая масштабные сражения на огромных картах, улучшенную систему разрушений и динамичную смену погодных условий, влияющую на геймплей. Кинематографический трейлер передаёт драматизм боевых действий и наглядно демонстрирует возможности командной работы. Рейтинг Mature (M) подчёркивает, что игра рассчитана на взрослую аудиторию. Новый сезон обещает разнообразный контент и захватывающие миссии для поклонников франшизы.