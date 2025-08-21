ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 510 оценок

Авторы Battlefield 6 поделились внушительной статистикой открытого бета-теста и первыми выводами после отзывов

Gutsz Gutsz

Студия DICE опубликовала подробный разбор прошедшего открытого бета-тестирования Battlefield 6, которое, как официально подтверждено, стало самым массовым за всю историю франшизы по количеству игроков. Ранее у нас были лишь косвенные показатели количества активных игровов и данные от аналитиков. Теперь же сами разработчики поделились впечатляющей статистикой и рассказали, какие изменения будут внесены в игру на основе отзывов сообщества.

За время беты игроки провели в игре более 92 миллионов часов, совершив почти 5 миллиардов убийств. Разработчики с юмором отметили, что 337 миллионов из них были сделаны с помощью дробовиков, и добавили: «мы их правим». Это подтверждает, что баланс данного вида оружия будет пересмотрен потому что многие игроки жаловались на слишком мощные урон.

Общая статистика:

  • 420 127 458 — ВСЕГО СЫГРАНО МАТЧЕЙ
  • 92 351 578 — ЧАСОВ ГЕЙМПЛЕЯ

Боевая статистика:

  • 4 928 771 778 — ВРАГОВ УБИТО
  • 38 936 675 — СОЮЗНИКОВ ВОЗРОЖДЕНО
  • 5 378 636 — ВСЕГО УБИЙСТВ ТЕХНИКОЙ
  • 9 395 975 — ТАНКОВ УНИЧТОЖЕНО ИНЖЕНЕРАМИ
  • 9 629 334 — ВЕРТОЛЕТОВ УНИЧТОЖЕНО
  • 3 469 979 — САМОЛЕТОВ УНИЧТОЖЕНО
  • 337 556 699 — УБИЙСТВ ИЗ ДРОБОВИКОВ ("мы их правим")
  • 7 453 121 — УБИЙСТВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ

Статистика классов (Частота выбора):

  • ШТУРМОВИК: 32%
  • ПОДДЕРЖКА: 26%
  • ИНЖЕНЕР: 23%
  • РАЗВЕДЧИК: 19%

Разрушения:

  • $196,768,386,367 — ИТОГОВЫЙ СЧЕТ ЗА РАЗРУШЕНИЯ

Помимо дробовиков, DICE планирует внести и другие ключевые изменения на основе фидбэка:

  • Стрельба: Будет доработана отдача оружия и стрельба отсечками, а также пересмотрены показатели TTK/TTD (время на убийство/смерть).
  • Движение: Разработчики поработают над «спамом» перекатов и подкатов, а также исправят физику парашютов, которые разгоняли игроков до сверхзвуковых скоростей.
  • Режимы: Количество игроков в режиме «Прорыв» на некоторых картах будет увеличено с 48 до 64, в то время как в «Штурме» останется 16 на 16 для сохранения баланса.

Стоит отметить, что разработчики очень активно общаются с сообществом и реагируют на критику. Ранее руководитель разработки Дэвид Сирланд уже отвечал на претензии игроков по поводу слишком хаотичного темпа игры, сравнивая его с классическими частями серии.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Этот масштабный запуск станет настоящей проверкой для франшизы, особенно на фоне слухов о долгосрочных планах издателя. Напомним, по данным аналитиков, EA хочет поставить серию на ежегодный конвейер, что может кардинально изменить будущее Battlefield.

Комментарии: 8
Mr.DOOM

Баб уберите из игры.

9
kedmaker

а есть сиська-статистика?

Mr.DOOM kedmaker

Да, их 2, инженер и саппорт. Бабский персонаж азиатского происхождения с базукой наперевес на поле боя это полная херня, ладно бы еще ты от первого лица играешь, но эта погань еще и озвучена.

2
ExcellentQuraysh Mr.DOOM

Так там есть и мужского

Barred

Мои претензии (надеюсь, дайс их здесь увидит:-)): высокий ттк, хаотичность происходящего, слишком быстрые движения персонажей, надо чуть размереннее.

2
Morpex333

А есть статистика по незарегистрированным попаданиям? Если что, я шучу, Но какая же это была боль, ещё и со сломанным ттк. Хорошо, что хоть признали наличие косяка и будут исправлять