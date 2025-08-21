Авторы Battlefield 6 поделились внушительной статистикой открытого бета-теста и первыми выводами после отзывов

Студия DICE опубликовала подробный разбор прошедшего открытого бета-тестирования Battlefield 6, которое, как официально подтверждено, стало самым массовым за всю историю франшизы по количеству игроков. Ранее у нас были лишь косвенные показатели количества активных игровов и данные от аналитиков. Теперь же сами разработчики поделились впечатляющей статистикой и рассказали, какие изменения будут внесены в игру на основе отзывов сообщества.

За время беты игроки провели в игре более 92 миллионов часов, совершив почти 5 миллиардов убийств. Разработчики с юмором отметили, что 337 миллионов из них были сделаны с помощью дробовиков, и добавили: «мы их правим». Это подтверждает, что баланс данного вида оружия будет пересмотрен потому что многие игроки жаловались на слишком мощные урон.

Общая статистика:

420 127 458 — ВСЕГО СЫГРАНО МАТЧЕЙ

— ВСЕГО СЫГРАНО МАТЧЕЙ 92 351 578 — ЧАСОВ ГЕЙМПЛЕЯ

Боевая статистика:

4 928 771 778 — ВРАГОВ УБИТО

— ВРАГОВ УБИТО 38 936 675 — СОЮЗНИКОВ ВОЗРОЖДЕНО

— СОЮЗНИКОВ ВОЗРОЖДЕНО 5 378 636 — ВСЕГО УБИЙСТВ ТЕХНИКОЙ

— ВСЕГО УБИЙСТВ ТЕХНИКОЙ 9 395 975 — ТАНКОВ УНИЧТОЖЕНО ИНЖЕНЕРАМИ

— ТАНКОВ УНИЧТОЖЕНО ИНЖЕНЕРАМИ 9 629 334 — ВЕРТОЛЕТОВ УНИЧТОЖЕНО

— ВЕРТОЛЕТОВ УНИЧТОЖЕНО 3 469 979 — САМОЛЕТОВ УНИЧТОЖЕНО

— САМОЛЕТОВ УНИЧТОЖЕНО 337 556 699 — УБИЙСТВ ИЗ ДРОБОВИКОВ ("мы их правим")

— УБИЙСТВ ИЗ ДРОБОВИКОВ ("мы их правим") 7 453 121 — УБИЙСТВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ

Статистика классов (Частота выбора):

ШТУРМОВИК: 32%

32% ПОДДЕРЖКА: 26%

26% ИНЖЕНЕР: 23%

23% РАЗВЕДЧИК: 19%

Разрушения:

$196,768,386,367 — ИТОГОВЫЙ СЧЕТ ЗА РАЗРУШЕНИЯ

Помимо дробовиков, DICE планирует внести и другие ключевые изменения на основе фидбэка:

Стрельба: Будет доработана отдача оружия и стрельба отсечками, а также пересмотрены показатели TTK/TTD (время на убийство/смерть).

Будет доработана отдача оружия и стрельба отсечками, а также пересмотрены показатели TTK/TTD (время на убийство/смерть). Движение: Разработчики поработают над «спамом» перекатов и подкатов, а также исправят физику парашютов, которые разгоняли игроков до сверхзвуковых скоростей.

Разработчики поработают над «спамом» перекатов и подкатов, а также исправят физику парашютов, которые разгоняли игроков до сверхзвуковых скоростей. Режимы: Количество игроков в режиме «Прорыв» на некоторых картах будет увеличено с 48 до 64, в то время как в «Штурме» останется 16 на 16 для сохранения баланса.

Стоит отметить, что разработчики очень активно общаются с сообществом и реагируют на критику. Ранее руководитель разработки Дэвид Сирланд уже отвечал на претензии игроков по поводу слишком хаотичного темпа игры, сравнивая его с классическими частями серии.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Этот масштабный запуск станет настоящей проверкой для франшизы, особенно на фоне слухов о долгосрочных планах издателя. Напомним, по данным аналитиков, EA хочет поставить серию на ежегодный конвейер, что может кардинально изменить будущее Battlefield.