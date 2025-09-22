Авторы Battlefield 6 понимают желания игроков вернуться на любимые карты из прошлых игр, но с этим могут быть сложности

DICE подтвердили, что в Battlefield 6 появится переработанная Operation Firestorm из Battlefield 3, но предупредили: вернуть классику «как было» гораздо труднее, чем кажется. По словам дизайн-директора Шашанка Учила, команда вынуждена сверять каждую деталь с новой игрой: «Вы бы не поверили, насколько сложно убедиться, что старая карта работает в новых правилах и соответствует ожиданиям фанатов. Авторы отмечают, что ожидать появления другие любимых карт из прошлых игр пока не стоит.

Продюсер Джереми Чабб добавил, что студии приходится балансировать между «точным попаданием в ностальгию» и необходимостью эволюции дизайна: если просто скопировать планировку 2011 года, карта может сломаться под новыми механиками; если же слишком многое изменить, часть фанатов будет разочарована. Именно поэтому возвращение Operation Firestorm в BF6 — это переосмысление, а не буквальный ремастер: пыльная, суровая промышленная зона теперь концентрирует бои в крупных ангарах и цехах, а периферия отдана вертикальным схваткам на многоуровневых лесах и эстакадах.

Контекст важен и с точки зрения ожиданий аудитории. В серии Call of Duty практика ремастеров карт уже несколько лет — постоянный пункт программы: разработчики возвращают классические локации из игр прошлого поколения. Порой это удачные современные версии (с улучшенной читаемостью, точками появления и ротациями), но не реже — объект критики за спорные правки геометрии, прострелы или ухудшение темпа. В DICE, судя по комментариям, хотят избежать обоих крайностей: «как раньше» не работает из-за новых систем разрушения, техники и гаджетов, а «как-нибудь по-новому» легко ломает фанатские ожидания.