Авторы Battlefield 6 признали, что от читеров невозможно избавиться

Студия Ripple Effect поделилась свежими деталями о мультиплеере Battlefield 6, особое внимание уделив проблеме читерства и кроссплею. На старте игры кроссплатформенный режим будет включён автоматически, но владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S при желании смогут его отключить.

Старший дизайнер боевой системы на консолях Мэттью Никерсон отметил, что разработчики надеются на доверие игроков к их мерам борьбы с нечестной игрой. По его словам, отключение кроссплея — крайняя мера, и команда уверена, что система анти-чита позволит наслаждаться сражениями без ощущения «засилия» хакеров.

Технический директор Ripple Effect Кристиан Буль добавил, что полностью искоренить читеров невозможно: «Это бесконечная игра в кошки-мышки. Мы не можем обещать, что их не будет совсем, но можем заверить — мы действуем крайне агрессивно и считаем это критически важным для здоровья игры».

В Battlefield 6 будет использоваться анти-чит Javelin и функция Secure Boot, однако студия понимает, что отдельные нарушители всё же смогут проскользнуть. Разработчики обещают оперативно реагировать и свести их влияние к минимуму.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новые подробности кампании будут показаны на Tokyo Game Show.