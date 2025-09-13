Авторы Battlefield 6 признали, что от читеров невозможно избавиться

Студия Ripple Effect поделилась свежими деталями о мультиплеере Battlefield 6, особое внимание уделив проблеме читерства и кроссплею. На старте игры кроссплатформенный режим будет включён автоматически, но владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S при желании смогут его отключить.
Старший дизайнер боевой системы на консолях Мэттью Никерсон отметил, что разработчики надеются на доверие игроков к их мерам борьбы с нечестной игрой. По его словам, отключение кроссплея — крайняя мера, и команда уверена, что система анти-чита позволит наслаждаться сражениями без ощущения «засилия» хакеров.
Технический директор Ripple Effect Кристиан Буль добавил, что полностью искоренить читеров невозможно: «Это бесконечная игра в кошки-мышки. Мы не можем обещать, что их не будет совсем, но можем заверить — мы действуем крайне агрессивно и считаем это критически важным для здоровья игры».
В Battlefield 6 будет использоваться анти-чит Javelin и функция Secure Boot, однако студия понимает, что отдельные нарушители всё же смогут проскользнуть. Разработчики обещают оперативно реагировать и свести их влияние к минимуму.
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новые подробности кампании будут показаны на Tokyo Game Show.
Пора читеров прировнять с к людям с отклонениями
Это и так понятно. Когда читеры с недостаточной самооценкой ищут самоутверждения за счет контроля (читов) указывает на явные отклонения в психологическом плане. Никакой человек в здравом уме, не будет создавать 100 аккаунтов, что бы играть с читами.
Тот момент когда игра принудительно требует зайти bios вместо того чтобы просто зайти на бета сервер, нет не жалко если игру полностью наводнять читеры им отместку, тут фраза "что сложного зайти bios, имея правильные руки" и по типу "ты сам читер" не уместны. BF3 BF4 были читеры и что это помешало на протяжении 10 лет заходить и по сей день играть на сервере?
Сейчас бот секьюр по умолчанию везде включен, уже года 2 точно чел. Это всего лишь один из способов усложнить жизнь читерам
Ну всё, давай те тогда бред с security boot убирайте, а то я из за принципа теперь не играю и не буду)
"бред с secure boot" автоматически выводит минимальный прайс софта в регион $40-50 в месяц(и это без спуфера) вместо ≈700руб, и накладывает ограничения на удобство использования т.к. эти читы не будут работать в фуллскрин режиме. Так что никто его убирать не будет, весь этот "бред" еффективен.
То есть если один про игрок будет нагибать в катке остальных, то один два может кинуть репорт ему. Технический директор Ripple Effect Кристиан будет аккуратно но сильно банить всех. Как итог послать EA их политикой.
Да да, всё верно
Да не просто банить, а два года тюрьмы давать, вот и станет их меньше. Пусть посидят подумают над своим поведением
Делов то. Пусть тогда разрешат читерить всем и будет паритет!
Бан по железу
А если человек купил Б/Ушный комп? Откуда ему знать, что владелец компа читерил или нет?
Вот поэтому и не люблю онлайн.Я играю честно,но естественное желание всегда выйграть,очень сильно мешает.Вместо того,чтобы просто получать удовольствие от игры - постоянно смотришь на свои и на чужие статы ( Если кто то круче меня,хотя набегал меньшее количество часов чем я,то он "обязательно" читак и т.п.Завидую людям которые просто зашли в игру побегать/пострелять и им пофиг,что там у них будет после конца матча....
На пк бы можно было его выключить еще. Вроде читал, что можно, а тут написано так как будто нельзя будет // Виктор Исаев