Авторы Battlefield 6 ускорят прокачку и будут бороться с количеством серверов с фармом опыта

Разработчики Battlefield 6 из EA и Battlefield Studios опубликовали подробный блог, в котором рассказали о ближайших изменениях в игре. Основное внимание авторы уделили критике игроков, связанной с медленной прокачкой, рутиной в заданиях и избытком серверов для фарма опыта в режиме Portal.
Чтобы ускорить прогресс, создатели увеличат опыт за матч на 10%, а ежедневные бонусы — на 40%. Кроме того, количество опыта, необходимое для разблокировки первых 20 уровней модификаций оружия, будет сокращено почти вдвое. Это значит, что обвесы и гаджеты игроки смогут получать значительно быстрее. Задания, ранее доступные на 20, 23 и 26 уровнях, теперь стартуют уже с 10, 15 и 20 рангов, что также ускорит открытие нового контента.
Авторы признали, что многие испытания слишком сложные и рутинные. Работа над пересмотром этих заданий уже ведётся, но на разработку, тестирование и внедрение изменений потребуется больше времени.
Отдельно разработчики затронули проблему серверов для фарма опыта в Portal. Из-за избытка таких плейлистов лимит серверов сообщества достигнут, и игроки не могут создавать новые. Battlefield Studios планирует сократить количество XP-ферм, освободив слоты, а также усилить фокус на совместной игре в пользовательских и проверенных режимах.
Все изменения, касающиеся прогрессии и режима Portal, должны вступить в силу в течение следующей недели, однако авторы не исключают, что некоторые обновления появятся раньше, после завершения тестирования.
Кроме прогрессии, разработчики прислушиваются к жалобам игроков на видимость, разброс при стрельбе и появление техники в матчах. Подробный план исправлений этих проблем будет представлен позднее.
Стоит отметить, что Battlefield 6, вышедшая 10 октября, уже разошлась тиражом свыше 7 млн копий, установив рекорд продаж среди всех игр франшизы. Первый сезон с новым контентом стартует 28 октября, и изменения прогрессии помогут сделать опыт игры более комфортным для всех игроков.
Хайп трейн уехал?
Ты бы еще заскринил утренний где было 170к, когда вечером 400к+
Ну, давай вечером, будет сегодня 400к, через неделю ой, уже 200? Ну ты наверное знаешь как это бывает с каловой продукцией. Батла 6 даже хуже 2042 :/ Чтоб ты понимал, я зашел сейчас в 6, чутка побегал, чутка пострелял, снова понял что рот в коричневой жиже, купил за 70 бачей варзону и вышел. Вот думаю вернуться в 1, может в 5, может даже в 2042. Там хотя бы батлфилдом веет
Типичный чел, который не знает чего хочет. Касаемо резко упавшего онлайна, это ожидаемо, туда на хайпе залетели те, кто с батлой не особо знаком или совсем не знаком, они ливнули. Среди моих знакомых есть те, кто купил просто потому что другие купили, хотя по хорошему оно им нафиг не надо, играть в неё они не будут.
Так может бороться не с последствиями а с причиной...Да не, бред какой то...
Ну так они и борются, ты пост читал ?
// Азамат Шехов
Да делайте уж сразу F2P с премиум-танчиками и лутбоксами.
Хотят, но что то всё таки понимают )))
А можно просто хорошую игру без всякой там прокачки?
Я бы просто банил акки которые поднимают хп сервера, без рефанда.
А прокачку ускорять это бред, будет как в бк2, через 2 недели все будет открыто и будут ныть что качать нечего. Но зумеркам давай побыстрее... так и живем (((
Потому тебе никогда не быть разрабом, если бы ты был разработчиком и начал банить игроков за фарм xp, репутация баттлы ушло бы ко дну из-за твоих тупых решений)
Отличные новости! Прислушиваются к игрокам // Александр Дигин
Дед47 наныл