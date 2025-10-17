Авторы Battlefield 6 ускорят прокачку и будут бороться с количеством серверов с фармом опыта

Разработчики Battlefield 6 из EA и Battlefield Studios опубликовали подробный блог, в котором рассказали о ближайших изменениях в игре. Основное внимание авторы уделили критике игроков, связанной с медленной прокачкой, рутиной в заданиях и избытком серверов для фарма опыта в режиме Portal.

Чтобы ускорить прогресс, создатели увеличат опыт за матч на 10%, а ежедневные бонусы — на 40%. Кроме того, количество опыта, необходимое для разблокировки первых 20 уровней модификаций оружия, будет сокращено почти вдвое. Это значит, что обвесы и гаджеты игроки смогут получать значительно быстрее. Задания, ранее доступные на 20, 23 и 26 уровнях, теперь стартуют уже с 10, 15 и 20 рангов, что также ускорит открытие нового контента.

Авторы признали, что многие испытания слишком сложные и рутинные. Работа над пересмотром этих заданий уже ведётся, но на разработку, тестирование и внедрение изменений потребуется больше времени.

Отдельно разработчики затронули проблему серверов для фарма опыта в Portal. Из-за избытка таких плейлистов лимит серверов сообщества достигнут, и игроки не могут создавать новые. Battlefield Studios планирует сократить количество XP-ферм, освободив слоты, а также усилить фокус на совместной игре в пользовательских и проверенных режимах.

Все изменения, касающиеся прогрессии и режима Portal, должны вступить в силу в течение следующей недели, однако авторы не исключают, что некоторые обновления появятся раньше, после завершения тестирования.

Кроме прогрессии, разработчики прислушиваются к жалобам игроков на видимость, разброс при стрельбе и появление техники в матчах. Подробный план исправлений этих проблем будет представлен позднее.

Стоит отметить, что Battlefield 6, вышедшая 10 октября, уже разошлась тиражом свыше 7 млн копий, установив рекорд продаж среди всех игр франшизы. Первый сезон с новым контентом стартует 28 октября, и изменения прогрессии помогут сделать опыт игры более комфортным для всех игроков.