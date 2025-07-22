Авторы Battlefield 6 услышали игроков: в бете появятся режимы с оружием по классам

Разработчики Battlefield 6 официально подтвердили, что в открытой бете появятся режимы с оружием, строго привязанным к классам. Это стало ответом на многочисленные просьбы фанатов, которые хотели увидеть в игре более традиционную систему.
В рамках открытого тестирования игроки смогут выбирать между официальными плейлистами с ограничением на оружие по классам или же играть в более свободных режимах без таких рамок. Таким образом, студия решила удовлетворить запросы обеих сторон — как поклонников классической формулы, так и сторонников более гибкого геймплея.
Разработчики подчеркнули, что полностью менять архитектуру классов не планируют, но добавление выборочных режимов с ограничениями уже было воспринято игроками положительно.
Полноценный анонс Battlefield 6 ожидается 31 июля, а открытая бета стартует вскоре после презентации.
Это, буквально, худшая идея слушать тех самых ветеранов серии. Наныли классовое разделение те, кто свой аек из рук не выпускал 2000000 часов.
Хотя бы было кайфово играть эти 100000 часов с аеком)) щас таких игр уже не делают
Да-да! Штурмовик со снайперкой и медик с РПГ. Прекрасная идея! Нет. Ладно ты ещё на поле боя это подобрал, но по умолчанию получать - это полный бред. Не понимаю нытья. Хотя чего ожидать от человека с мерзкой анимешкой на аве?
А этому товарищу надо чтобы можно было взять винтовку, залезть повыше и маяк поставить, чтобы еще аптечки кидать себе и патроны как в 2042.
По мне так лучше бы сделали сеттинг 2 мировой. 5 часть была лучшей в своей стилистике, жаль что мало карт да и ссср не было. Живая она была по сравнению с другими частями так же как 1.
Не, хочется чего-то современного уже. Тем более что HLL им не переплюнуть, ну разве что в разрушаемости. Шикарная игруха, и все фракции на месте. 5рку, 2042 наполовину делали больные леваки СЖВшники, наполовину профи. Получились франкенштейны. Я в копейку гоняю. Пока это лучшее и не такое старое как 4.
а будет режим с противостояния двух армий в соответствующей форме, а не клоунов?
Надеюсь это будет основной режим, вот эти снайперы которые идентифицируют себя как инженеры крайне бесят
ох уж эти ветераны серии которые не могут сложить 2+2