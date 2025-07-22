Авторы Battlefield 6 услышали игроков: в бете появятся режимы с оружием по классам

Разработчики Battlefield 6 официально подтвердили, что в открытой бете появятся режимы с оружием, строго привязанным к классам. Это стало ответом на многочисленные просьбы фанатов, которые хотели увидеть в игре более традиционную систему.

В рамках открытого тестирования игроки смогут выбирать между официальными плейлистами с ограничением на оружие по классам или же играть в более свободных режимах без таких рамок. Таким образом, студия решила удовлетворить запросы обеих сторон — как поклонников классической формулы, так и сторонников более гибкого геймплея.

Разработчики подчеркнули, что полностью менять архитектуру классов не планируют, но добавление выборочных режимов с ограничениями уже было воспринято игроками положительно.

Полноценный анонс Battlefield 6 ожидается 31 июля, а открытая бета стартует вскоре после презентации.