Battlefield 6 будет полноценно представлена этим летом, релиз запланирован до апреля 2026 года

EA и разработчик DICE уже несколько месяцев проводят игровые тесты для следующей игры Battlefield, но мы все еще мало знаем о том, что нас ждет. Скоро все изменится, поскольку EA сообщила во время своего отчета о доходах в мае 2025 года, что полностью представит новую Battlefield этим летом.

По словам EA, релиз игры произойдет до конца марта 2026 года. Генеральный директор Эндрю Уилсон также поделился тем, что разработка Battlefield идет по плану, и что изменения в тестировании и итерации компании позволили ей лучше подготовиться к всемирному развертыванию.

DICE периодически делилась обновлениями о своих областях, на которых она сосредоточилась в процессе разработки Battlefield, таких как усилия по улучшению разрушаемости окружения и балансировки оружия. Однако конкретная информация о механике игрового процесса, изменениях по сравнению с Battlefield 2042 и особенно однопользовательском режиме держалась в секрете.