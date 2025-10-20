ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 922 оценки

Battlefield 6 доминирует в Steam, но дебют на консолях в США прошёл тише

monk70 monk70

По словам Мэтта Пискателлы, новая игра EA возглавила рейтинг самых популярных игр на ПК в неделю запуска, но заняла 12-е место на PlayStation и 8-е на Xbox.

Известный аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал данные о самых популярных играх на ПК и консолях в США за период с 5 по 11 октября, неделю выхода Battlefield 6.

Как показывают рейтинги, Battlefield 6 очень успешно дебютировала на ПК, став самой популярной игрой в Steam. На консолях игра EA показала результаты хуже, дебютировав на 12-м месте на PlayStation и 8-м на Xbox. По словам Пискателлы, «аудитория Battlefield в основном на ПК, а вовлечённость в Steam была феноменальной». Однако вполне возможно, что на следующей неделе игра поднимется в рейтинге консолей.

Ещё одним ярким событием стала Ghost of Yotei, которая показала значительный рост, поднявшись с 12-го места на прошлой неделе на 7-е среди самых популярных игр на PlayStation на этой неделе.

Steam:

  1. Battlefield 6
  2. Counter-Strike 2
  3. Megabonk
  4. Helldivers II
  5. Borderlands 4
  6. Marvel Rivals
  7. Skate (2026)
  8. Hades II
  9. Deadlock (Valve)
  10. Rocket League
  11. Team Fortress 2
  12. Blue Protocol: Star Resonance
  13. CloverPit
  14. Call of Duty HQ
  15. Dota 2

PlayStation:

  1. Call of Duty HQ
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Grand Theft Auto V (ремастеринг)
  5. NBA 2K26
  6. Skate (2026)
  7. Ghost of Yotei
  8. WWE 2K25
  9. Minecraft
  10. Marvel Rivals
  11. Madden NFL 26 [EA Sports]
  12. Battlefield 6
  13. NBA 2K25
  14. Borderlands 4
  15. Apex Legends

Xbox:

  1. Call of Duty HQ
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Grand Theft Auto V (ремастеринг)
  5. Minecraft
  6. Skate (2026)
  7. NBA 2K26
  8. Battlefield 6
  9. Hogwarts Legacy
  10. Helldivers II
  11. Marvel Rivals
  12. Borderlands 4
  13. Supermarket Simulator
  14. Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
  15. Rocket League
9
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Норм потеря 300к пикового онлайна за неделю

1
Giggity

Щас придут и расскажут тебе про мега онлайн , когда выйдет БЕСПЛАТНЫЙ баттл рояль

2
prorock

Аххаха, хеллдайверы в список на пс даже не попали)))

1
Sаmurаi

нах, во-первых количество копий неизвестно, во-вторых в шестой батле (сужу по бете) с контроллером среднему игроку (к/д 1,5 в cod c ассистом) ловить нечего кроме хэдшотов в лоб

Сэр Френсис Дрейк

Я попробовал запустить бету на пс5, куча проблем с серверами, помимо очередей. я и так конечно собирался в на пк играть, но после беты убедился окончательно

H-DS

Я почти ничего не понял, тк уровень ниже среднего, только месяц играю с геймпада в шутеры, но ловить даже мне там есть чего