Battlefield 6 доминирует в Steam, но дебют на консолях в США прошёл тише

По словам Мэтта Пискателлы, новая игра EA возглавила рейтинг самых популярных игр на ПК в неделю запуска, но заняла 12-е место на PlayStation и 8-е на Xbox.
Известный аналитик рынка Мэтт Пискателла опубликовал данные о самых популярных играх на ПК и консолях в США за период с 5 по 11 октября, неделю выхода Battlefield 6.
Как показывают рейтинги, Battlefield 6 очень успешно дебютировала на ПК, став самой популярной игрой в Steam. На консолях игра EA показала результаты хуже, дебютировав на 12-м месте на PlayStation и 8-м на Xbox. По словам Пискателлы, «аудитория Battlefield в основном на ПК, а вовлечённость в Steam была феноменальной». Однако вполне возможно, что на следующей неделе игра поднимется в рейтинге консолей.
Ещё одним ярким событием стала Ghost of Yotei, которая показала значительный рост, поднявшись с 12-го места на прошлой неделе на 7-е среди самых популярных игр на PlayStation на этой неделе.
Steam:
- Battlefield 6
- Counter-Strike 2
- Megabonk
- Helldivers II
- Borderlands 4
- Marvel Rivals
- Skate (2026)
- Hades II
- Deadlock (Valve)
- Rocket League
- Team Fortress 2
- Blue Protocol: Star Resonance
- CloverPit
- Call of Duty HQ
- Dota 2
PlayStation:
- Call of Duty HQ
- Fortnite
- Roblox
- Grand Theft Auto V (ремастеринг)
- NBA 2K26
- Skate (2026)
- Ghost of Yotei
- WWE 2K25
- Minecraft
- Marvel Rivals
- Madden NFL 26 [EA Sports]
- Battlefield 6
- NBA 2K25
- Borderlands 4
- Apex Legends
Xbox:
- Call of Duty HQ
- Fortnite
- Roblox
- Grand Theft Auto V (ремастеринг)
- Minecraft
- Skate (2026)
- NBA 2K26
- Battlefield 6
- Hogwarts Legacy
- Helldivers II
- Marvel Rivals
- Borderlands 4
- Supermarket Simulator
- Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
- Rocket League
Норм потеря 300к пикового онлайна за неделю
Щас придут и расскажут тебе про мега онлайн , когда выйдет БЕСПЛАТНЫЙ баттл рояль
Аххаха, хеллдайверы в список на пс даже не попали)))
нах, во-первых количество копий неизвестно, во-вторых в шестой батле (сужу по бете) с контроллером среднему игроку (к/д 1,5 в cod c ассистом) ловить нечего кроме хэдшотов в лоб
Я попробовал запустить бету на пс5, куча проблем с серверами, помимо очередей. я и так конечно собирался в на пк играть, но после беты убедился окончательно
Я почти ничего не понял, тк уровень ниже среднего, только месяц играю с геймпада в шутеры, но ловить даже мне там есть чего