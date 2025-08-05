Battlefield 6 готовится к бою: вышел зрелищный трейлер открытой беты

EA представила новый трейлер к открытой бета-версии Battlefield 6, которая стартует уже в эти выходные — с 9 по 10 августа. Чтобы игроки успели подготовиться, предварительная загрузка уже доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Бета обещает стать самой масштабной в истории франшизы. Ранний доступ получат подписчики EA Play Pro и зрители промостримов — они смогут начать сражения уже 7 августа. Остальные смогут присоединиться ко второй волне тестирования с 14 по 17 августа без ограничений.

Хотя разработчики из Battlefield Studios пока не раскрывают весь контент, известно, что игроки опробуют разные виды оружия — как свободно доступные, так и привязанные к определённым классам. Полная версия Battlefield 6 выйдет 10 октября. Трейлер уже подогрел интерес — теперь очередь за самими боями.