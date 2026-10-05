Battlefield 6 готовится к второму году поддержки: пятый сезон изменит баланс оружия, техники и REDSEC

Electronic Arts и DICE рассказали о планах развития Battlefield 6 и режима REDSEC после первого года поддержки. Разработчики подвели итоги прошедших сезонов и раскрыли первые подробности пятого сезона, который станет началом нового этапа для игры.

За год после релиза команда выпустила четыре сезона контента, вернула несколько популярных карт, включая «Голмуд», «Остров Уэйк» и «Железную дорогу», а также добавила морские сражения. Параллельно разработчики занимались фундаментальными изменениями боевой системы: ускоряли прогресс, корректировали баланс между пехотой и техникой, настраивали стрельбу, отдачу и время убийства.

В пятом сезоне Battlefield 6 и REDSEC продолжат получать масштабные изменения. Одним из главных направлений станет баланс техники. Разработчики планируют изменить эффективность противовоздушных систем, повысить роль точного позиционирования пехоты против транспорта и скорректировать характеристики отдельных машин. Например, у вертолёта Little Bird снизят урон по пехоте, а вооружение танков и ракеты получат дополнительные настройки для более чёткого разделения ролей.

Серьёзные изменения ожидают и режим «Королевская битва» REDSEC. Разработчики работают над улучшенным подбором игроков по уровню навыков, системой возвращения в матч после отключения, новыми подсказками для новичков в Casual BR и ускоренной механикой использования брони.

Кроме того, в пятом сезоне обновят классы. Инженеры получат доступ к наведению для гранатомётов уже в начале матча, а у Штурмовика, Поддержки и Разведки появятся новые улучшения, меняющие стиль игры. Часть гаджетов, ранее доступных только определённым классам, также отправится в общий пул добычи REDSEC, что позволит использовать их более гибко.

Разработчики также готовят изменения оружия. Некоторые виды автоматов, пистолетов-пулемётов и снайперских винтовок будут требовать больше попаданий для поражения игроков в броне на определённых дистанциях. Цель изменений — сделать перестрелки более разнообразными и скорректировать текущую мету.

При этом пятый сезон станет только началом дальнейшего развития Battlefield 6. В 2027 году команда планирует продолжить работу над стрельбой, визуальными эффектами оружия, балансом гаджетов и взрывчатки для техники, а также улучшением ощущения от управления транспортом.

Разработчики отмечают, что часть изменений пока находится на стадии тестирования в Battlefield Labs и может быть скорректирована перед релизом обновлений. Полные детали пятого сезона команда обещает раскрыть ближе к его запуску.