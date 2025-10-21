Battlefield 6 и ARC Raiders возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 14 по 21 октября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Шутер Battlefield 6 не сдаёт позиций и уже третий раз подряд возглавляет чарт самых успешных платных товаров Steam. И это накануне важного события — первого сезона, который стартует уже через неделю и будет проходить в три фазы, обещая игрокам новые карты, оружие и контент.

На второй строчке расположился ARC Raiders — кооперативный extraction-шутер от создателей The Finals. Третье место вновь занял Steam Deck, который стабильно остаётся одним из самых востребованных устройств на платформе Valve.

Четвёртая позиция досталась Fellowship — новому многопользовательскому экшену от бывших сотрудников Blizzard и DICE. А замыкает первую пятёрку ироничный шутер Escape from Duckov, чьи продажи уже превысили 500 тысяч копий.

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 опустился сразу на четыре места и занял шестое. Далее идут Digimon Story Time Stranger, BALL x PIT, а также Hogwarts Legacy, которую сейчас можно приобрести со скидкой 85%. Замыкает десятку Dead by Daylight, не теряющая популярности на фоне недавнего Хэллоуин-ивента.