Battlefield 6 и REDSEC получают новые карты, оружие и режимы в обновлении Season 2: Nightfall

Разработчики Battlefield Studios выпустили обновление Season 2: Nightfall для Battlefield 6 и его режима королевской битвы REDSEC, добавив свежий контент для фанатов обеих игр.

В центре внимания обновления — карта Hagental Base, полностью расположенная под землёй. Она ориентирована на ближний бой: игроки смогут разрушать стены и потолки, искать обходные пути и устраивать перестрелки в узких коридорах. Новая плейлист-линия включает Team Deathmatch, Squad Deathmatch и Domination, при этом на всех матчах будет активирован модификатор Darkness, который сильно ограничивает освещение. Для ориентации в тёмных туннелях игрокам доступны новые инструменты, такие как ночное видение. Также появится версия режима Gauntlet с акцентом на Darkness.

В Battlefield: REDSEC добавилась новая точка интереса — Defense Testing Complex 3 на базе Fort Lyndon. Это секретный химический полигон с сетью подземных туннелей, подходящих для боя и тактических манёвров. Позднее в сезоне появится гоночный режим Red Bull Supermoto, где восемь игроков будут соревноваться на мотоциклах на протяжении 3 раундов, а финальная стадия определит победителя с тематическими наградами.

Обновление также привнесло два новых оружейных новшества ближнего боя: штурмовую ПП CZ3A1 и полностью автоматический пистолет-пулемёт vz. 61. Помимо этого, были улучшены транспортные средства, переносная артиллерия, гаджеты, прогрессия и Battle Pass, а также интерфейс и звук.

Кроме того, Battlefield 6 станет бесплатной для тестирования с 17 по 24 марта. Игроки смогут опробовать ограниченную версию шутера с шестью режимами на четырёх картах, включая новинки Contaminated и Hagental Base.