Battlefield 6 избавилась от смертоносной самонаводящейся ракеты спустя 28 дней - пилоты вздохнули с облегчением

Одной из самых раздражающих ошибок Battlefield 6 наконец дали отпор. Разработчики из DICE временно отключили самонаводящуюся ракету для боевой машины пехоты (БМП), известную среди игроков как «Пип-пип-пип-БУМ». Баг, при котором средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работали против этой атаки, делал жизнь пилотов вертолётов и самолётов настоящим адом. Теперь, после почти месяца мучений, временное решение наконец вступило в силу, хотя полноценное исправление появится в патче на следующей неделе, по словам ведущего продюсера Дэвида Сирланда.

«Мы временно отключили самонаводящуюся ракету, пока работаем над устранением несоответствий в работе средств РЭБ. Это изменение уже в силе и вступит в действие с вашего следующего матча», — заявил Сирланд. Игроки, проводившие время за штурвалом авиации, с первых дней релиза сталкивались с проблемой: ракеты БМП просто игнорировали все попытки подавить их средствами РЭБ. Особенно это ощущалось в режиме «Эскалация», где количество техники постоянно увеличивается, а ракеты продолжали лететь почти безнаказанно.

Почему на отключение понадобилось 28 дней, остаётся вопросом. Баг существовал с запуска игры, и игроки сигнализировали о нём почти сразу. Популярный ютубер Jackfrags выпустил видео ещё 16 октября — менее чем через неделю после релиза Battlefield 6, продемонстрировав масштаб проблемы, и видео собрало около 800 тысяч просмотров. Многие фанаты предполагали, что DICE не готова к экстренным исправлениям вне крупных патчей. Однако недавнее удаление менее значительной ошибки показало: инструменты для оперативных изменений у студии есть, и теперь пилоты могут снова чувствовать себя в безопасности.

Несмотря на технические недочёты, Battlefield 6 продолжает радовать фанатов масштабными картами, разрушаемым окружением и обширным арсеналом техники. Проблема с самонаводящейся ракетой была, пожалуй, одной из самых разрушительных ошибок в мультиплеере, делая целые классы техники почти бесполезными. Временное отключение ракеты стало настоящим облегчением для игроков и показало, что студия реагирует на критические баги, пусть и с некоторой задержкой.

Теперь сообщество ждёт полного исправления в ближайшем патче и надеется, что подобные критические баги больше не будут так долго портить игровой процесс. А пока пилоты могут спокойно вернуться к воздушным боям, зная, что Пип-пип-пип-БУМ больше не разрушит их миссию с первой же ракеты.