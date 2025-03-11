Battlefield 6 может стать поистине уникальным проектом благодаря своей невероятной системе разрушений

Недавно в интернете появились первые видео с игрового тестирования Battlefield 6. С тех пор количество видео с геймплеем значительно увеличилось.

Основной вопрос заключается в том, насколько универсальна эта система разрушений. Если она будет работать только с некоторыми конкретными строениями или зонами, то это будет замечательно, но не более того. Но если она сможет применяться к большинству зданий, то это будет та самая игра Battlefield, которую так долго ждали многие из нас.

Стоит обратить внимание на то, что EA и DICE не торопятся удалять эти видео. В то время как другие компании, скорее всего, сразу бы удалили их, EA и DICE проявляют осторожность. Они понимают, что эти видео отлично выглядят и нравятся многим игрокам. Поэтому нет смысла удалять их. Это своего рода бесплатный маркетинг для BF6.

Ещё одна замечательная новость - возвращение классов. После того как Battlefield 2042 вызвал шквал критики из-за своих оперативников, DICE решила вернуться к системе классов. Это отличная новость для всех фанатов Battlefield.