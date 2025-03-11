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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 109 оценок

Battlefield 6 может стать поистине уникальным проектом благодаря своей невероятной системе разрушений

Serious Ash
Новости

Недавно в интернете появились первые видео с игрового тестирования Battlefield 6. С тех пор количество видео с геймплеем значительно увеличилось.

Основной вопрос заключается в том, насколько универсальна эта система разрушений. Если она будет работать только с некоторыми конкретными строениями или зонами, то это будет замечательно, но не более того. Но если она сможет применяться к большинству зданий, то это будет та самая игра Battlefield, которую так долго ждали многие из нас.

Стоит обратить внимание на то, что EA и DICE не торопятся удалять эти видео. В то время как другие компании, скорее всего, сразу бы удалили их, EA и DICE проявляют осторожность. Они понимают, что эти видео отлично выглядят и нравятся многим игрокам. Поэтому нет смысла удалять их. Это своего рода бесплатный маркетинг для BF6.

Ещё одна замечательная новость - возвращение классов. После того как Battlefield 2042 вызвал шквал критики из-за своих оперативников, DICE решила вернуться к системе классов. Это отличная новость для всех фанатов Battlefield.

9
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Ivan Dro

Да толку от этой разрушаемости облицовки зданий, вон на 0:33 валяется автобус, который мешает проезду, c танка его раздраконить можно? сдвинуть с места? Наверное нет, он там сваями закреплён и сделан из вольфрама.

6
VIGITAL1

Если даже облицовка была только разрушаема ,хотя это не так.Чисто даже с визуальной составляющей имеет место быть ,так как выглядит круто.

Ты один из этих индивидуумов которые будут не играть, а бегать по карте искать косяки и гоготать на весь интернет потом ,мол смотрите не как в жизни ,игра кал итд.Ты уже это делаешь лол)

1
Даздрасен Дыклоп

Мы уже видели складывающиеся дома в 3-4......и уникальное, аналогов нет торнадо в 2042, которое оказалось пшиком.

4
Freund Benno

торнадо классные в 2042, я под прикрытием этого торнадо на космодроме на точку а залетал

0
Даздрасен Дыклоп Freund Benno

Меня прикалывало в 3-4, сидишь в доме, крысишь фраги ДМРкой с тепловизором.....уяк, прилетает бомба, тебя и дома нету.

0
Freund Benno Даздрасен Дыклоп

было дело, прикольно было

0
Misha Mi

Ну что же, ждём игру, а точнее сначала бета тест открытый) Но шансы довольно высоки, что в этот раз новая часть выйдет весьма успешной)

2
Сотонеющий tichka

тоже самое и про 2042 говорили

0
I should get banned

Да, выглядит интригующе. Главное чтобы в ротации были мелкие карты как бк2 макс на 32 шляпки или карты кишкообразные для захвата. А если будут в основном большие карты, как в 2042, то rip. т.к. народ поразбредается кто в лес кто по дрова)). Разрушаемость круто для маркетинга чтоб втюхать игру, а вот чтобы игра жила нужен базированный дизайн карт.

-1
Haysen

Я не понимаю разгона про "потрясающие разрушения".

Это все тот же набор частиц без коллизии, которые при падении превращаются в статичную груду мусора.
Это точно такое же разрушение, как и все предыдущие годы.

Стало больше разрушаемых элементов? Возможно.
Но тогда это вопрос количества, а не качества.

2
Sucy Manbavaran

Согласен

0
borov gmail

Учитывая что это пре-альфа мы имеем уже разрушаемость лучше чем в 2042, надо ждать релиза

3
Alex Row

как же похорошела баттла при Зампелле)

2
NiftyLysanor

Дома из пенопласта же строят

1
Лицо со шрамом

Неплохие разрушения были в пятой части и анимации захода-выхода в технику.

-1
Хаттаб жив

Так как игра от еа, то будет кал

-6
VIGITAL1

Star wars js ,и dead space remake передают привет

-1