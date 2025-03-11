Battlefield 6 может стать поистине уникальным проектом благодаря своей невероятной системе разрушений

Недавно в интернете появились первые видео с игрового тестирования Battlefield 6. С тех пор количество видео с геймплеем значительно увеличилось.
Основной вопрос заключается в том, насколько универсальна эта система разрушений. Если она будет работать только с некоторыми конкретными строениями или зонами, то это будет замечательно, но не более того. Но если она сможет применяться к большинству зданий, то это будет та самая игра Battlefield, которую так долго ждали многие из нас.
Стоит обратить внимание на то, что EA и DICE не торопятся удалять эти видео. В то время как другие компании, скорее всего, сразу бы удалили их, EA и DICE проявляют осторожность. Они понимают, что эти видео отлично выглядят и нравятся многим игрокам. Поэтому нет смысла удалять их. Это своего рода бесплатный маркетинг для BF6.
Ещё одна замечательная новость - возвращение классов. После того как Battlefield 2042 вызвал шквал критики из-за своих оперативников, DICE решила вернуться к системе классов. Это отличная новость для всех фанатов Battlefield.
Да толку от этой разрушаемости облицовки зданий, вон на 0:33 валяется автобус, который мешает проезду, c танка его раздраконить можно? сдвинуть с места? Наверное нет, он там сваями закреплён и сделан из вольфрама.
Если даже облицовка была только разрушаема ,хотя это не так.Чисто даже с визуальной составляющей имеет место быть ,так как выглядит круто.
Ты один из этих индивидуумов которые будут не играть, а бегать по карте искать косяки и гоготать на весь интернет потом ,мол смотрите не как в жизни ,игра кал итд.Ты уже это делаешь лол)
Мы уже видели складывающиеся дома в 3-4......и уникальное, аналогов нет торнадо в 2042, которое оказалось пшиком.
торнадо классные в 2042, я под прикрытием этого торнадо на космодроме на точку а залетал
Меня прикалывало в 3-4, сидишь в доме, крысишь фраги ДМРкой с тепловизором.....уяк, прилетает бомба, тебя и дома нету.
было дело, прикольно было
Ну что же, ждём игру, а точнее сначала бета тест открытый) Но шансы довольно высоки, что в этот раз новая часть выйдет весьма успешной)
тоже самое и про 2042 говорили
Да, выглядит интригующе. Главное чтобы в ротации были мелкие карты как бк2 макс на 32 шляпки или карты кишкообразные для захвата. А если будут в основном большие карты, как в 2042, то rip. т.к. народ поразбредается кто в лес кто по дрова)). Разрушаемость круто для маркетинга чтоб втюхать игру, а вот чтобы игра жила нужен базированный дизайн карт.
Я не понимаю разгона про "потрясающие разрушения".
Это все тот же набор частиц без коллизии, которые при падении превращаются в статичную груду мусора.
Это точно такое же разрушение, как и все предыдущие годы.
Стало больше разрушаемых элементов? Возможно.
Но тогда это вопрос количества, а не качества.
Согласен
Учитывая что это пре-альфа мы имеем уже разрушаемость лучше чем в 2042, надо ждать релиза
как же похорошела баттла при Зампелле)
Дома из пенопласта же строят
Неплохие разрушения были в пятой части и анимации захода-выхода в технику.
Так как игра от еа, то будет кал
Star wars js ,и dead space remake передают привет