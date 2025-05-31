Battlefield 6 может выйти из тени уже 17 июня - фанаты нашли подсказку

Сообщество Battlefield вновь на ушах: фанаты уверены, что Battlefield 6 будет либо официально представлен, либо получит открытую бету 17 июня. Поводом для таких догадок стала странная находка после завершения последнего плейтеста Battlefield Labs, который длился 72 часа и касался тестирования спорных изменений в системе классов.

После завершения теста некоторые пользователи заметили необычное сообщение при попытке проверить доступ к игре:

«Эта игра еще не вышла. Дождитесь официальной даты релиза (2025-06-17) или даты предзагрузки (2025-06-17), чтобы установить игру.»

Хотя маловероятно, что это настоящая дата релиза, игроки предполагают, что именно 17 июня может стартовать открытая альфа или бета-версия. Особенно учитывая, что после плейтеста ключи участников были отозваны — ранее такого не практиковалось.

Ситуация подогревается приближающимся Summer Game Fest, который стартует 6 июня. Electronic Arts подтвердила, что новая Battlefield будет представлена летом. В отсутствие собственного шоу, EA вполне может выбрать SGF как платформу для большого анонса с последующим открытием регистрации на тест.