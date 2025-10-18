Battlefield 6 на запуске превзошла Call of Duty: Black Ops 6 по продажам в ЕС

Battlefield 6 имела огромный успех, продав 7 миллионов копий по всему миру за первые три дня. Согласно новому отчёту Game Sales Data (GSD), игра превзошла Call of Duty: Black Ops 6 по продажам на старте в Европейском Союзе.

Данные, опубликованные порталом The Game Business, также показывают, что Battlefield 6 не только доминировала по продажам в регионе с 5 по 12 октября, но и достигла объёма продаж, в четыре раза превышающего продажи Battlefield V. Эти исключительные показатели обеспечили игре первое место как по количеству проданных копий, так и по выручке на европейском рынке.

В анализируемый период Electronic Arts доминировала на европейском рынке, занимая две верхние позиции в чартах продаж: Battlefield 6 заняла первое место, а EA Sports FC 26 — второе. Эксклюзив PlayStation Ghost of Yotei занял третье место, а Little Nightmares III — четвёртое.

Ниже представлен полный рейтинг 10 самых продаваемых игр в Европе с 5 по 12 октября:

Топ-10 – Продано копий:

Battlefield 6 (новинка) EA Sports FC 26 (-48%) Ghost of Yotei (-75%) Little Nightmares III (новинка) Red Dead Redemption 2 (-18%) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%) Grand Theft Auto 5 (-11%) NBA 2K26 (+25%) Digimon Story: Time Stranger (-72%) Hogwarts Legacy (-62%)

Топ-10 – Выручка: