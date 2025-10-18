Battlefield 6 на запуске превзошла Call of Duty: Black Ops 6 по продажам в ЕС

Battlefield 6 имела огромный успех, продав 7 миллионов копий по всему миру за первые три дня. Согласно новому отчёту Game Sales Data (GSD), игра превзошла Call of Duty: Black Ops 6 по продажам на старте в Европейском Союзе.
Данные, опубликованные порталом The Game Business, также показывают, что Battlefield 6 не только доминировала по продажам в регионе с 5 по 12 октября, но и достигла объёма продаж, в четыре раза превышающего продажи Battlefield V. Эти исключительные показатели обеспечили игре первое место как по количеству проданных копий, так и по выручке на европейском рынке.
В анализируемый период Electronic Arts доминировала на европейском рынке, занимая две верхние позиции в чартах продаж: Battlefield 6 заняла первое место, а EA Sports FC 26 — второе. Эксклюзив PlayStation Ghost of Yotei занял третье место, а Little Nightmares III — четвёртое.
Ниже представлен полный рейтинг 10 самых продаваемых игр в Европе с 5 по 12 октября:
Топ-10 – Продано копий:
- Battlefield 6 (новинка)
- EA Sports FC 26 (-48%)
- Ghost of Yotei (-75%)
- Little Nightmares III (новинка)
- Red Dead Redemption 2 (-18%)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%)
- Grand Theft Auto 5 (-11%)
- NBA 2K26 (+25%)
- Digimon Story: Time Stranger (-72%)
- Hogwarts Legacy (-62%)
Топ-10 – Выручка:
- Battlefield 6 (новинка)
- EA Sports FC 26 (-49%)
- Ghost of Yotei (-75%)
- Little Nightmares III (новинка)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%)
- Digimon Story: Time Stranger (-75%)
- NBA 2K26 (+13%)
- Mario Kart World (-3%)
- Borderlands 4 (-44%)
- F1 25 (+9%)
Естественно, есть ещё адекватные люди, которые не писаются от добавления новых несоответствующих тематике персонажей в игру, в виде Бивиса, Вурхиза, Терминатора и всякой ерунде, превращающих некогда известный и популярный шутер в цирк Шапито
Очевидно, если в игре ничего толком не менять и кормить однотипным контентом годами, то люди предпочтут глоток свежего воздуха коим и является бф6
КоД это особо не касается, у БФ просто отсрочка, КоД потом снова взлетит, потому что фан-база больше и зарубежные игроки, больше привыкли к геймплею код, плюс ярых фанатов покупающих каждый раз эту серию, очень много
В код нет геймплея, только еомм. Код закончился после мв2.
А могли бы и больше, если бы не искусственные ограничение TPM 2.0 с SecureBoot. И ладна бы это бы помогло существенно в борьбе с читерами.