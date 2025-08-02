Battlefield 6 не будет запускаться на Linux и Steam Deck, из-за античита Javelin, который требует поддержки Secure Boot

Battlefield 6 следует примеру Battlefield 2042 и других игр от EA, требуя поддержки Secure Boot. Как выяснил Battlefield Wire, античит-система Javelin на уровне ядра Battlefield 6 учитывает функционал Secure Boot и не позволит игрокам запустить игру, если эта функция отключена или не поддерживается.
Это требование не является серьезной проблемой для пользователей Windows; однако, скорее всего, требование Secure Boot в Battlefield 6, в сочетании с отслеживанием на уровне ядра со стороны Javelin, не позволит игре работать на эмуляторах Linux, таких как Proton, что с самого начала исключит поддержку игр на Linux и Steam Deck. Насколько нам известно, в Proton нет эмуляции Secure Boot. Даже если бы такая возможность существовала, вероятность того, что Javelin будет работать в Linux, остается крайне низкой.
Это подтвердил исполнительный вице-президент EA Винс Зампелла, который сообщил PCGamersN, что Battlefield 6 не совместима с Steam Deck. Зампелла не упомянул о возможностях поддержки игры на Steam Deck в будущем или о каких-либо обходных путях, лишь подтвердив, что причиной несовместимости является античит Javelin.
Читы и античиты давно представляют собой проблему для Linux, который не всегда поддерживает те же надежные античит-системы, что и Windows. Например, у Easy Anti-Cheat есть версии для Windows и Linux, но версия для Linux менее безопасна, так как не имеет требований к уровню ядра.
Javelin — это новейшая версия античит-системы EA, и, как сообщается, она является самой успешной на сегодняшний день. Впервые выпущенный в 2022 году, Javelin использует античит-систему на уровне ядра для выявления читов в самом ядре Windows. Javelin также поддерживается целой армией инженеров по безопасности и программному обеспечению, а также многопрофильной командой, состоящей из аналитиков, инженеров и специалистов по работе с данными.
С момента запуска Javelin, как утверждается, EA заблокировала более 33 миллионов попыток читерства на 2,2 миллиарда ПК. Когда Javelin впервые появился в Battlefield 2042 прошлой осенью, EA, как сообщается, наблюдала снижение уровня заражения матчей вдвое; более того, Javelin, по данным компании, имеет 99% точность блокировки читеров.
В будущем эта проблема станет еще более серьезной для игроков на Linux. Valorant была одной из первых игр, внедривших античит-систему на уровне ядра, которая также требует соблюдения требований Secure Boot и TPM 2.0. Но теперь мы наблюдается, как все больше издателей используют эти крайне ограничительные античит-методы для улучшения игрового процесса для своих пользователей.
Так дека все равно бы не потянула новый бф
Ну а декстопный линукс это система в первую очередь для айти специалистов, а они себе спокойно могут позволить два компа
Я поржал нонесильно
Ну, 99% может и нет, но 80% так точно. Сужу по БФ5, где был просто рай для китайских читаков в каждой катке и кроме как на серваках сообщества нереально было где-то играть.
Банально накатить 2 системы ни кто не запрещает. А то и больше
Ты либо отслеживаешь одну и ту же программу с одним и тем же функционалом, либо не отслеживаешь. Погрешность относительно успешной блокировки в 100% может быть вызвана исключительно человеческим фактором читера, который активирует те функции, которые не обнаруживаются античитом, по сравнению с теми, которые обнаруживаются. То есть античит всё равно не работает, как предполагалось, находясь в зоне ответственности читера, а не игры.
Подобные "80%" лишь говорят о том, что античит не оправдывает себя с точки зрения технологического процесса и интеграции в ядра процессора.
Как же ЕА заипала со своими античитами. То в фифе какой-то античит из-за которого в Биос пришлось лезть. То это вот
Действительно, лучше же с читерами играть
Они в любом случае будут
Да как они смеют мешать читерам жить?
Линуксоиды снова в пролете ))
Сейчас фанаты стимдек начнут рассказывать, что это только плюс
На консоли надо гамать, и не будет проблем с читами. А кросплатформер естественно на х.. й отключаешь, хотя по умолчанию он всегда отключин
Макросы, лаг свитчеры, Клаво\мыши, среди консолоты это цветет и пахнет, не говоря о более сложных штуках с подменой пакетов и т.д. ВЕДЬ НА СОСОЛЬКАХ НЕТ ЧИТАКОВ ТАМ АНТИЧИТ НИНАДА !
это получаеться те кто поставил себе 11 винду в обход требований Secure Boot и TPM 2.0 тоже не поиграют))все веселее и веселее мы живем..сколько же будет соплей и слез)))
В посте буквально ноль слов о TPM 2.0
Приплёл так приплёл
В будущем эта проблема станет еще более серьезной для игроков на Linux. Valorant была одной из первых игр, внедривших античит-систему на уровне ядра, которая также требует соблюдения требований Secure Boot и TPM 2.0. Но теперь мы наблюдается, как все больше издателей используют эти крайне ограничительные античит-методы для улучшения игрового процесса для своих пользователей.
Плохо что ли ? Хорошо, заодно и лагающих ведроволов выпнули. я уже и не помню когда TPM 2.0 ввели, Z170 точно уже было . Ну да х99 и z170, 2015г. ДЕСЯТЬ МАТЬ ЕГО ЛЕТ!
Secure Boot в linux тоже работает
Не знаю как в Linux, во freebsd secure boot норм работает, значит можно будет поиграть
Ну вы хоть вычитку новости делайте.
Я тоже возмущался, что надо лезть в БИОС, но потестить бетку БФ6 охота. Да, и более старые БФ без этого уже не запустить никак. Полез. На материнках ASUS это включается элементарно изменением одного параметра в БИОСе без выноса мозга. Подробные инструкции с картинками должны быть на сайтах всех производителей материнок.