Battlefield 6 не будет запускаться на Linux и Steam Deck, из-за античита Javelin, который требует поддержки Secure Boot

Battlefield 6 следует примеру Battlefield 2042 и других игр от EA, требуя поддержки Secure Boot. Как выяснил Battlefield Wire, античит-система Javelin на уровне ядра Battlefield 6 учитывает функционал Secure Boot и не позволит игрокам запустить игру, если эта функция отключена или не поддерживается.

Это требование не является серьезной проблемой для пользователей Windows; однако, скорее всего, требование Secure Boot в Battlefield 6, в сочетании с отслеживанием на уровне ядра со стороны Javelin, не позволит игре работать на эмуляторах Linux, таких как Proton, что с самого начала исключит поддержку игр на Linux и Steam Deck. Насколько нам известно, в Proton нет эмуляции Secure Boot. Даже если бы такая возможность существовала, вероятность того, что Javelin будет работать в Linux, остается крайне низкой.

Это подтвердил исполнительный вице-президент EA Винс Зампелла, который сообщил PCGamersN, что Battlefield 6 не совместима с Steam Deck. Зампелла не упомянул о возможностях поддержки игры на Steam Deck в будущем или о каких-либо обходных путях, лишь подтвердив, что причиной несовместимости является античит Javelin.

Читы и античиты давно представляют собой проблему для Linux, который не всегда поддерживает те же надежные античит-системы, что и Windows. Например, у Easy Anti-Cheat есть версии для Windows и Linux, но версия для Linux менее безопасна, так как не имеет требований к уровню ядра.

Javelin — это новейшая версия античит-системы EA, и, как сообщается, она является самой успешной на сегодняшний день. Впервые выпущенный в 2022 году, Javelin использует античит-систему на уровне ядра для выявления читов в самом ядре Windows. Javelin также поддерживается целой армией инженеров по безопасности и программному обеспечению, а также многопрофильной командой, состоящей из аналитиков, инженеров и специалистов по работе с данными.

С момента запуска Javelin, как утверждается, EA заблокировала более 33 миллионов попыток читерства на 2,2 миллиарда ПК. Когда Javelin впервые появился в Battlefield 2042 прошлой осенью, EA, как сообщается, наблюдала снижение уровня заражения матчей вдвое; более того, Javelin, по данным компании, имеет 99% точность блокировки читеров.

В будущем эта проблема станет еще более серьезной для игроков на Linux. Valorant была одной из первых игр, внедривших античит-систему на уровне ядра, которая также требует соблюдения требований Secure Boot и TPM 2.0. Но теперь мы наблюдается, как все больше издателей используют эти крайне ограничительные античит-методы для улучшения игрового процесса для своих пользователей.