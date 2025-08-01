Battlefield 6 не выйдет на Nintendo Switch 2? Винс Зампелла из EA дал однозначный ответ

В свете последних новостей о Battlefield 6 поклонники задавались одним из главных вопросов: появится ли игра на новой консоли Nintendo Switch 2? Ответ на него дал Винс Зампелла, глава проекта и основатель Respawn Entertainment, в интервью Eurogamer.net, сопровождавшем презентацию мультиплеера.

По словам Зампеллы, в настоящее время Electronic Arts не планирует выпускать Battlefield 6 на Nintendo Switch 2. Разработчики сосредоточены на традиционных для серии платформах — PC, PlayStation и Xbox. Таким образом, статус-кво сохраняется: как и предыдущие части серии, новая Battlefield останется за пределами консолей Nintendo, несмотря на заметное расширение возможностей Switch 2 для сторонних игр.

Когда журналисты попросили уточнить причины такого решения, Винс отказался связывать это с техническими трудностями, например, с переносом сложного шутера на гибридную консоль. Вместо этого он подчеркнул стратегический выбор компании. «PC, PlayStation и Xbox — это платформы, где находится историческая аудитория Battlefield», — отметил руководитель. Он добавил, что лично является поклонником Switch, но пока выпуск на этой платформе не рассматривается.

Это решение выглядит вполне логичным с учётом масштабности и технологической сложности Battlefield 6, а также, возможно, недостаточного опыта DICE в работе с Nintendo Switch 2. Тем не менее, в условиях амбиций EA достичь «100 миллионов игроков» такой отказ может стать ограничением для расширения аудитории.

Стоит напомнить, что релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября, а в августе состоятся две сессии публичного бета-тестирования. Вопрос выхода игры на Nintendo Switch 2, похоже, пока остаётся закрытым — поклонникам придется ждать, возможно, будущих заявлений или новых проектов.