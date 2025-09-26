Battlefield 6: новые детали кампании - от управления отрядом до миссий на трёх континентах

EA и DICE раскрыли свежие подробности одиночного режима Battlefield 6, поделившись массой деталей о геймплее.

Игроки получат возможность командовать полноценным отрядом почти на протяжении всей кампании. Каждый боец принадлежит к уникальному классу, а приказы отдаются через упрощённую систему: можно запросить дымовую завесу, вызвать РПГ-удар, приказать вести подавляющий огонь, провести разведку и даже обозначить цели для атаки.

Если весь отряд недоступен, рядом с героем всё равно будет как минимум один напарник. Кроме того, работает система возрождений: бойцы могут поднимать павшего игрока, а сам игрок — вытаскивать и оживлять союзников.

Кампания включает 9 сюжетных миссий, которые развернутся в Северной Америке, Европе и Африке. Среди локаций — улицы Бруклина, пирамиды Гизы и скалы Гибралтара, захваченные группировкой Pax Armata. Каждое задание предложит либо линейное прохождение, либо более открытые пространства с возможностью выбирать порядок выполнения целей.

Сюжет охватывает события нескольких лет и развивается в рамках истории отряда Dagger 13, где игроки будут управлять разными персонажами. По оценкам, прохождение кампании займёт 4–6 часов.

Особого внимания заслуживает миссия Operation Emberstrike — разработчики описывают её как «открытую и песочницу», что выделяет её среди остальных заданий.

Battlefield 6 выходит 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.