Battlefield 6 объявляет войну нечестной игре: EA начала банить пользователей специального адаптера Cronus Zen

Battlefield 6, многопользовательский шутер от DICE и Electronic Arts, стал глобальным хитом — миллионы игроков сражаются на его полях сражений с первых дней релиза. Но вместе с растущей популярностью появилась серьёзная проблема: часть геймеров начала использовать неавторизованное оборудование Cronus Zen, дающее нечестное преимущество.

Cronus Zen — адаптер, который позволяет применять мышь и клавиатуру на консолях в играх, где это официально не поддерживается. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на практике устройство манипулирует системой управления, сочетая точность мыши с прицеливанием, рассчитанным на геймпад. В динамичных перестрелках такое сочетание даёт огромный перевес над честными игроками.

Согласно сообщениям на Reddit, EA и DICE начали массовые блокировки аккаунтов, где обнаружено использование Cronus Zen. Это один из первых случаев, когда крупный издатель решительно борется не только с программными читами, но и с оборудованием, обеспечивающим нечестное преимущество.

Ранее Cronus Zen критиковали в сообществах Call of Duty и Overwatch, но реальные санкции были редкостью. Теперь EA чётко обозначила границу, отправляя сигнал, что подобные манипуляции на полях Battlefield 6 не пройдут.

Игроки встречают эту инициативу с одобрением, отмечая, что она делает сражения более честными. Издатель обещает продолжать мониторинг и новые волны блокировок, обеспечивая равные условия для всех, независимо от платформы и навыков. Battlefield 6 демонстрирует, что честная игра остаётся приоритетом даже в эпоху продвинутого игрового оборудования.