Battlefield 6 объявляет войну нечестной игре: EA начала банить пользователей специального адаптера Cronus Zen

Battlefield 6, многопользовательский шутер от DICE и Electronic Arts, стал глобальным хитом — миллионы игроков сражаются на его полях сражений с первых дней релиза. Но вместе с растущей популярностью появилась серьёзная проблема: часть геймеров начала использовать неавторизованное оборудование Cronus Zen, дающее нечестное преимущество.
Cronus Zen — адаптер, который позволяет применять мышь и клавиатуру на консолях в играх, где это официально не поддерживается. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на практике устройство манипулирует системой управления, сочетая точность мыши с прицеливанием, рассчитанным на геймпад. В динамичных перестрелках такое сочетание даёт огромный перевес над честными игроками.
Согласно сообщениям на Reddit, EA и DICE начали массовые блокировки аккаунтов, где обнаружено использование Cronus Zen. Это один из первых случаев, когда крупный издатель решительно борется не только с программными читами, но и с оборудованием, обеспечивающим нечестное преимущество.
Ранее Cronus Zen критиковали в сообществах Call of Duty и Overwatch, но реальные санкции были редкостью. Теперь EA чётко обозначила границу, отправляя сигнал, что подобные манипуляции на полях Battlefield 6 не пройдут.
Игроки встречают эту инициативу с одобрением, отмечая, что она делает сражения более честными. Издатель обещает продолжать мониторинг и новые волны блокировок, обеспечивая равные условия для всех, независимо от платформы и навыков. Battlefield 6 демонстрирует, что честная игра остаётся приоритетом даже в эпоху продвинутого игрового оборудования.
Для безрукого инвалида и геймпад с руками тоже "нечестное преимущество".
Согласен.Но когда жопа горит это уже не важно. Если нагибают, значит читер по любому.По себе знаю
Следующая новость: EA начала банить аккаунты пользователей, у которых обнаружились геймерские аксессуары. Такие как: игровые мыши с 3 и более кнопок, игровые клавиатуры с минимальным откликом, игровые наушники с 3д звуком и коврики с подсветкой. Так же, волна банов прилетела за "нечестные" мониторы с церговкой выше 59 гц.
Как заявил разработчик игры: "такие аксессуары дают слишком большое преимущество, перед обычными игроками, поэтому было принято решение сбалансировать игру и заблокировать аккаунты пользователей с таким оборудованием".
Через годик начнут банить за вхождение в ТОП 3 по окончанию боя. ЕА: "Скилл старожил в игре дает слишком большое преимущество, по сравнению с новичками. Те у кого больше 10 килов за бой - будут навсегда забанены".
Какая точность? Какая клава / мышь? Хронус это устройство, которое использует обученные скрипты для получения преимущества в игре. Поясняю: ты используешь какое-то одно оружие в игре, допустим М4, стандарт. В хронус заливается скрипт, макрос или обучалка на тот же М4 с его отдачей и разбросом (либо что-то универсальное для игры), как хотите называйте, хронус делает всё за тебя - моментально целится, убирает всю отдачу и ведёт прицел за игроком и всё по нажатию одной кнопки на геймпаде. Он маскирует скрипты с читами под команды геймпада, чтобы не было бана. И даже более того, в том же самом Call of Duty благодаря агрессивному AimAssist он умеет выцеливать противников за углом даже если он не виден.
Может я коряво объяснил, но смысл такой.
Нечестное преимущество, блин...
Ну и что это за высер, поясняю тогда давайте банить за костомные геймпады, кстати дорогой комп и моник тоже дает преимущества, эта новость очень бредовая если такой бан произойдет на территории США, сразу будет суд и точно не в пользу ЕА. Где в условиях пользования прописано что пользователь приставки обязуется играть только на геймпаде? Всегда есть устройства (дорогой комп-более высокий фпс, звуковая карта и наушники- более точное звуковое позиционирование, да банально мыши и клавиатуры если дороже то малое время задержки, комфортность и тп.) за деньги которое будет давать преимущество.
Консольный АИМ и "костомные" геймпады с хорошим пк - это не одно и тоже.
Незнания правил не освобождает от ответственности. Буквально вот речь на сайте ЕА, но хомячкам лень проверить:
Cheating
Don’t engage or assist in cheating or other anti-competitive behavior. Don’t use or distribute unauthorized hardware, accessories or software programs and tools such as aimbots or triggerbots, or otherwise use exploits, cheats, undocumented features, design errors, or bugs. Don’t use bugs, exploits, or other unintended game or platform interactions to gain in-game items or other entitlements. If you find an exploit or bug, you can let us know by reporting it.
Unauthorized hardware, accessories or software programs - это уже говориться, что EA и консольные изготовители позволяют использовать только те устройства, которые официально поддерживаются игрой.
Если ты думаешь, что дофига умный и сможешь бодаться с правилами и будешь их коверкать, даже если ты американец, то будешь судиться, то знай, суд ты не выиграешь, суд будет на стороне ЕА.
засунь хотя бы в переводчик то что ты запостил
бан за использование банальной клавиатуры и мышки приравнять к "таким как aimbots и triggerbots" это уже за гранью, дальше, как выше написали, банить за монитор более 24" и 60Hz
Unauthorized hardware, accessories or software programs, если тебе прямым текстом говорят, что сторонний софт нельзя использовать, а ты дальше споришь, то у меня для тебя плохие новости.
И будь добр, изучи что такое Cronus Zen.
Что там говорили что на геймпаде очень удобно играть в быстрый шутер на 360 градусов угол обзора. И что вражеский прицел из клавиатуры и мышь не заметно против геймбоев.
Я могу получить бан за мышь Bloody W70 Max и коврик с озон за 600 рублей?
В Rust и For Honor вроде баны давали за Bloody
У самого Блади. Кто то писал, что если играешь на базовом профиле,то всё нормально...хз
Еще про Радугу забыли упомянуть, что там с этим тоже борются