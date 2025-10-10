ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 684 оценки

Battlefield 6 официально вышла на ПК и консолях, но поиграть в неё сейчас не получится нигде - онлайн превысил 500 тысяч

Gutsz Gutsz

Запуск нового шутера Battlefield 6 от Electronic Arts и Battlefield Studios наконец-то состоялся. После бета тестирования стало ясно, что такое проект не обойдется без огромного ажиотажа на старте, так и случилось. Сразу после релиза сервера проекта буквально не выдержали нагрузки. Уже в первые часы после релиза 10 октября пользователи столкнулись с сообщением “Game Servers Full”, где очередь на вход достигала более 500 тысяч человек.

По данным SteamDB, пиковое количество одновременных игроков в Steam превысило 521 тысяч, что делает Battlefield 6 самым успешным запуском серии за последние годы. Однако массовый наплыв привёл к серьёзным техническим проблемам: многие пользователи попросту не могут войти в игру, а очередь на подключение растёт с каждой минутой.

На фоне технических сложностей оценки проекта всё же остаются положительными. На Metacritic и OpenCritic игра получила 84 из 100, а журналисты отметили, что EA не стала ломать устоявшуюся формулу серии, сосредоточившись на улучшении механик и визуальной части. Мультиплеер называют «взрывным и сбалансированным», тогда как сюжетная кампания про отряд Dagger 13 признана второстепенной и менее выразительной.

Battlefield 6 знаменует возвращение серии к масштабным сражениям в духе Battlefield 3: разрушаемое окружение, реалистичная техника и продуманные карты создают атмосферу настоящей тотальной войны. Разработкой занимались сразу четыре внутренних студии EA под руководством Винса Зампеллы, сооснователя Respawn Entertainment.

Несмотря на проблемы с серверами, старт Battlefield 6 можно считать грандиозным. Онлайн в первый день уже превысил полмиллиона игроков, а EA обещает увеличить пропускную способность серверов в ближайшие часы.

Комментарии:  36
Neko-Aheron

Играем... но пришлось постоять в очереди... фпс 120 ( ограничение монитора ) =3

7
Agentdead

А чому не на русском? И кому были переведены деньги за копию игры?

4
Xa6apof Agentdead

Болеешь?

zSpartacuSz

Стрельнули так стрельнули )) поздравляю

6
жифорсник

denuvo нет но есть онлайн привязка

5
danilukHF

там же вроде предзаказ был в 1.5 ляма?! и это только в стиме, а тут какие то 500к игроков всего.

5
Котян Сутоевич

Многие ещё до дома не доехали, у кого-то вообще рабочий день сейчас.

664 тыс. онлайн в Стиме уже.

4
DemonXL1440

Та да да та дан тан))) погнали парни в бой)))

4
Paul Ryan

Думал пока по базовой EA Play 10 часов поиграть, а потом купить. Но нет, зажали 32расы.

4
vegas99

Такого не может быть. Разрабы говорили что проблем не будет и они полностью готовы 🤣

3
Domovoy161rus

Конечно, у них глаза сейчас на лбу, разрабы не ожидали такого онлайна в 800тыс в стиме только, а если брать все платформы то там под миллион))))
Интересно, колда хоть 20к наберет в день релиза?

2
ОгурчикЮрец

Это не проблема серверов!! Это специально, запускают не всех сразу, и очередь движется очень быстро.

Ну без перевода все равно нет спасибо, хоть игра и хорошая.

2
VIGITAL ART

Если бы это было действительно так, с из стороны было бы важно предупредить об этом.

Vzd0r

Может кто знает - висит черное окно, не запускается.

1
Натали Федоренко

есть такое

Евгений Кондратенко

Вот и результат нормальной батлы, а не цирка аля BF1, BF5 и 2042. Поздравляю серию с хорошим релизом. Аж ностальгические чувства ощутил, как в 2012, когда BF3 хайповала.

1
