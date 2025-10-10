Battlefield 6 официально вышла на ПК и консолях, но поиграть в неё сейчас не получится нигде - онлайн превысил 500 тысяч

Запуск нового шутера Battlefield 6 от Electronic Arts и Battlefield Studios наконец-то состоялся. После бета тестирования стало ясно, что такое проект не обойдется без огромного ажиотажа на старте, так и случилось. Сразу после релиза сервера проекта буквально не выдержали нагрузки. Уже в первые часы после релиза 10 октября пользователи столкнулись с сообщением “Game Servers Full”, где очередь на вход достигала более 500 тысяч человек.

По данным SteamDB, пиковое количество одновременных игроков в Steam превысило 521 тысяч, что делает Battlefield 6 самым успешным запуском серии за последние годы. Однако массовый наплыв привёл к серьёзным техническим проблемам: многие пользователи попросту не могут войти в игру, а очередь на подключение растёт с каждой минутой.

На фоне технических сложностей оценки проекта всё же остаются положительными. На Metacritic и OpenCritic игра получила 84 из 100, а журналисты отметили, что EA не стала ломать устоявшуюся формулу серии, сосредоточившись на улучшении механик и визуальной части. Мультиплеер называют «взрывным и сбалансированным», тогда как сюжетная кампания про отряд Dagger 13 признана второстепенной и менее выразительной.

Battlefield 6 знаменует возвращение серии к масштабным сражениям в духе Battlefield 3: разрушаемое окружение, реалистичная техника и продуманные карты создают атмосферу настоящей тотальной войны. Разработкой занимались сразу четыре внутренних студии EA под руководством Винса Зампеллы, сооснователя Respawn Entertainment.

Несмотря на проблемы с серверами, старт Battlefield 6 можно считать грандиозным. Онлайн в первый день уже превысил полмиллиона игроков, а EA обещает увеличить пропускную способность серверов в ближайшие часы.