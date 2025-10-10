Battlefield 6 официально вышла на ПК и консолях, но поиграть в неё сейчас не получится нигде - онлайн превысил 500 тысяч

Запуск нового шутера Battlefield 6 от Electronic Arts и Battlefield Studios наконец-то состоялся. После бета тестирования стало ясно, что такое проект не обойдется без огромного ажиотажа на старте, так и случилось. Сразу после релиза сервера проекта буквально не выдержали нагрузки. Уже в первые часы после релиза 10 октября пользователи столкнулись с сообщением “Game Servers Full”, где очередь на вход достигала более 500 тысяч человек.
По данным SteamDB, пиковое количество одновременных игроков в Steam превысило 521 тысяч, что делает Battlefield 6 самым успешным запуском серии за последние годы. Однако массовый наплыв привёл к серьёзным техническим проблемам: многие пользователи попросту не могут войти в игру, а очередь на подключение растёт с каждой минутой.
На фоне технических сложностей оценки проекта всё же остаются положительными. На Metacritic и OpenCritic игра получила 84 из 100, а журналисты отметили, что EA не стала ломать устоявшуюся формулу серии, сосредоточившись на улучшении механик и визуальной части. Мультиплеер называют «взрывным и сбалансированным», тогда как сюжетная кампания про отряд Dagger 13 признана второстепенной и менее выразительной.
Battlefield 6 знаменует возвращение серии к масштабным сражениям в духе Battlefield 3: разрушаемое окружение, реалистичная техника и продуманные карты создают атмосферу настоящей тотальной войны. Разработкой занимались сразу четыре внутренних студии EA под руководством Винса Зампеллы, сооснователя Respawn Entertainment.
Несмотря на проблемы с серверами, старт Battlefield 6 можно считать грандиозным. Онлайн в первый день уже превысил полмиллиона игроков, а EA обещает увеличить пропускную способность серверов в ближайшие часы.
Играем... но пришлось постоять в очереди... фпс 120 ( ограничение монитора ) =3
А чому не на русском? И кому были переведены деньги за копию игры?
Болеешь?
Стрельнули так стрельнули )) поздравляю
denuvo нет но есть онлайн привязка
там же вроде предзаказ был в 1.5 ляма?! и это только в стиме, а тут какие то 500к игроков всего.
Многие ещё до дома не доехали, у кого-то вообще рабочий день сейчас.
664 тыс. онлайн в Стиме уже.
Та да да та дан тан))) погнали парни в бой)))
Думал пока по базовой EA Play 10 часов поиграть, а потом купить. Но нет, зажали 32расы.
Такого не может быть. Разрабы говорили что проблем не будет и они полностью готовы 🤣
Конечно, у них глаза сейчас на лбу, разрабы не ожидали такого онлайна в 800тыс в стиме только, а если брать все платформы то там под миллион))))
Интересно, колда хоть 20к наберет в день релиза?
Это не проблема серверов!! Это специально, запускают не всех сразу, и очередь движется очень быстро.
Ну без перевода все равно нет спасибо, хоть игра и хорошая.
Если бы это было действительно так, с из стороны было бы важно предупредить об этом.
Может кто знает - висит черное окно, не запускается.
есть такое
Вот и результат нормальной батлы, а не цирка аля BF1, BF5 и 2042. Поздравляю серию с хорошим релизом. Аж ностальгические чувства ощутил, как в 2012, когда BF3 хайповала.