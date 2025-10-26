Battlefield 6 оказалась одной из самых популярных премиум-игр на ПК

Battlefield 6 с момента своего выхода в начале этого месяца стал настоящим феноменом в игровой индустрии. Игра побила рекорды продаж и достигла пика в 747 тысяч одновременных игроков в Steam, что свидетельствует о колоссальном интересе со стороны аудитории. Более 400 тысяч фанатов одновременно стояли в очередях, чтобы присоединиться к игре, что подчёркивает высокий спрос и популярность шутера.
Особенно заметен успех Battlefield 6 на ПК, где она установила новые стандарты для AAA-игр. Аналитик Мэтт Пискателла из Circana отметил, что этот проект стал одним из самых успешных запусков в истории для жанра FPS на ПК. Он демонстрирует высокий уровень вовлеченности и привлекает крупную аудиторию, особенно в США. В целом, Battlefield 6 не только конкурирует на рынке с такими гигантами, как Call of Duty, но и активно расширяет свои позиции, повышая конкурентоспособность жанра шутеров.
На консолях игра также входит в десятку лучших по уровню вовлеченности игроков в США, однако основной доход и активную аудиторию она находит именно на ПК. Это особенно важно для EA, ведь именно ПК-версия предлагает значительный потенциал для монетизации. Аналитик ожидает, что успех Battlefield 6 на ПК способен значительно превысить ожидания и помочь достичь амбициозной цели — 100 миллионов игроков за всё время существования игры.
Впечатляюще, что Battlefield 6 превзошёл своих предшественников, например, Battlefield 2042, в 7 раз по популярности. Также игра перераспределила игроков, перетянув часть аудитории у Call of Duty во время бета-тестирования. Интересно, что игра не выходила на консолях предыдущего поколения, что помогло студии лучше оптимизировать продукты для текущих платформ, несмотря на потерю части потенциальных продаж.
В целом, успех Battlefield 6 на ПК подтверждает растущий спрос на современных, качественных шутерах, и EA уверенно смотрит в будущее, рассчитывая привлечь к игре миллионы игроков по всему миру. Такой результат показывает, что в текущих условиях сильное предложение и правильная стратегия могут привести к настоящему буму популярности жанра FPS.
Я поправил не благодарите
Завидуй и копи))
Чему завидовать ?
А В чем феномен то? огромное количество игроков жаждет шутер от первого лица, но почему то разработчики перестали выпускать такие игры, и лишь создатели колды клепают их. Которые без конкурента перестали выкладываться на 100% Чем и воспользовались создатели Battlefield. Всего то нужно было прислушаться к игрокам.
Как же затрахали со своей батлой...
А если бы не TPM 2.0 могли быть и значительно лучшие показатели.
Ну так железо надо продавать., мало того что от игроков перепадёт разработчику и издателю, так ещё и разработчики железа накинут шекелей, так сказать вдвойне приятно
Скажи спс читерам, вот благодаря им и суют тпм 2.0.
все эти игры сетевые.
Battlefield 6
Battlefield 2042
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 6 Season 5
Valorant
Fortnite (tournaments)
The Finals
EA Sports FC
Counter-Strike 2 FaceIt Servers
League of Legends (Vanguard)
ARC Raiders
Железо тут причём ? Читаки во всем виноваты, пк как свинья грязная платформа, помимо пиратства ещё куча не честных играков.
Честно говоря я разочарован. Вместо Battlefield я получил Call of Duty, только на 64 игрока, на тесных картах. Иногда понять, что происходит вокруг - проблематично, творится полный хаос, нет понимания откуда могут придти враги, очень много проходов, плохая видимость, всё замылено, заблюрено, лучей тут не пожалели в мои глаза даже без RTX ))) Не знаю, мне не понравилась игра, кампанию пока что не запускал.
Лучше такая Call of Duty, чем такая Battlefield, как была 2042).
Она мне кстати больше нравится, чем новая. Там нет замыленности, пересвеченности, модельки врагов хорошо видно. В неё сейчас играю.
В BF4 в целом тоже самое было.
Что тут значит "премиум"-игра?
Видимо прайс
Когда-то, когда трава была зеленее, "премиум-игра" означало, что игрок заплатив один раз стоимость игры (неважно было там 5$ или же 60$) получал весь контент на все время существования игры...
...если считать такое определение все еще верным, то большинство мульт-шутанов давно перестали быть премиум-играми, с их лутбоксами и боевыми пропусками.
Если это верное определение , то вопросы к "автору" блога и его заголовку
Чёт не оценил прайс... 7к за стандартное издание, ебобо там чтоль? Обойду мимо пожалуй, Предзаказал АРК райдерс, ещё и деньги остались, в ней лучше оторвусь, чем такой жир платить...
столько циферок в названии … столько попыток сделать из онлайн шутана - кибершпортивную дисциплину, что логично… но все никак не получается а получается не понятно что