Battlefield 6 оказалась одной из самых популярных премиум-игр на ПК

Battlefield 6 с момента своего выхода в начале этого месяца стал настоящим феноменом в игровой индустрии. Игра побила рекорды продаж и достигла пика в 747 тысяч одновременных игроков в Steam, что свидетельствует о колоссальном интересе со стороны аудитории. Более 400 тысяч фанатов одновременно стояли в очередях, чтобы присоединиться к игре, что подчёркивает высокий спрос и популярность шутера.

Особенно заметен успех Battlefield 6 на ПК, где она установила новые стандарты для AAA-игр. Аналитик Мэтт Пискателла из Circana отметил, что этот проект стал одним из самых успешных запусков в истории для жанра FPS на ПК. Он демонстрирует высокий уровень вовлеченности и привлекает крупную аудиторию, особенно в США. В целом, Battlefield 6 не только конкурирует на рынке с такими гигантами, как Call of Duty, но и активно расширяет свои позиции, повышая конкурентоспособность жанра шутеров.

На консолях игра также входит в десятку лучших по уровню вовлеченности игроков в США, однако основной доход и активную аудиторию она находит именно на ПК. Это особенно важно для EA, ведь именно ПК-версия предлагает значительный потенциал для монетизации. Аналитик ожидает, что успех Battlefield 6 на ПК способен значительно превысить ожидания и помочь достичь амбициозной цели — 100 миллионов игроков за всё время существования игры.

Впечатляюще, что Battlefield 6 превзошёл своих предшественников, например, Battlefield 2042, в 7 раз по популярности. Также игра перераспределила игроков, перетянув часть аудитории у Call of Duty во время бета-тестирования. Интересно, что игра не выходила на консолях предыдущего поколения, что помогло студии лучше оптимизировать продукты для текущих платформ, несмотря на потерю части потенциальных продаж.

В целом, успех Battlefield 6 на ПК подтверждает растущий спрос на современных, качественных шутерах, и EA уверенно смотрит в будущее, рассчитывая привлечь к игре миллионы игроков по всему миру. Такой результат показывает, что в текущих условиях сильное предложение и правильная стратегия могут привести к настоящему буму популярности жанра FPS.