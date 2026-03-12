Battlefield 6 откроет неделю бесплатного доступа с 17 по 24 марта

Electronic Arts объявила о «неделе бесплатного доступа» в Battlefield 6, которая пройдёт с 17 по 24 марта. В этот период новички смогут попробовать контент второго сезона без покупки игры.

В рамках акции игрокам станут доступны четыре карты, включая свежую Hagental Base, а также шесть игровых режимов. Особое внимание уделено ночному режиму Nightfall — боям в полной темноте с использованием приборов ночного видения, который также включён в бесплатный период.

Для участия необходимо загрузить Battlefield RedSec. Бесплатная неделя будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, позволяя новым игрокам ознакомиться с особенностями второго сезона и почувствовать динамику сражений до полноценного приобретения Battlefield 6.