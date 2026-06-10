Battlefield 6 открыла бесплатный доступ на неделю - сыграть можно через клиент REDSEC

EA запустила бесплатную неделю Battlefield 6. До 15 июня игроки могут опробовать шутер без покупки полной версии, скачав бесплатный клиент REDSEC в Steam.

В рамках акции доступны пять игровых режимов, включая «Истребление» — обновлённую версию режима из Battlefield 4, где команды сражаются за бомбу и пытаются уничтожить узлы связи противника.

Также игрокам открыли четыре карты, среди которых знакомые ветеранам серии «Каирский базар» из Battlefield 3 и «Дорога Голмуд» из Battlefield 4.

Весь прогресс, полученный во время бесплатного периода, сохраняется и переносится в полную версию игры.