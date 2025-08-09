Battlefield 6 открыла тестовые сервера для всех игроков - доступны три карты и четыре режима

9 августа в 11:00 по московскому времени стартовал первый этап открытого бета-тестирования Battlefield 6. Принять участие могут все желающие на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Испытания продлятся до 10 августа включительно.

На старте игрокам доступны три из девяти запланированных карт: Siege of Cairo, Liberation Peak и Iberian Offensive. Четвёртая — Empire State — появится уже во втором этапе, который пройдёт с 14 по 17 августа.

В бете представлены четыре режима: Conquest, Breakthrough, Domination и King of the Hill.

Разработчики подготовили целую систему бонусов за выполнение игровых испытаний:

10 уровень — карта игрока «Отбой»

15 уровень — облик персонажа «Восходящая звезда»

20 уровень — талисман для оружия «Ночной ужас»

50 ближних убийств за штурмовика — комплект оружия «Дистанция поражения»

100 оживлений союзников за поддержку — наклейка «Власть ночи»

3000 единиц починки техники за инженера — наклейка «Тёмное время суток»

300 обнаруженных врагов за разведчика — облик «Искатель»

Battlefield 6 уже побила рекорд онлайна в Steam для всей серии — более 334 тысяч игроков одновременно. Для сравнения, пик Battlefield V составлял 116 тысяч, а Battlefield 2042 — 107 тысяч, но обе игры запускались в платном формате, тогда как бета BF6 распространяется бесплатно.

Полноценный выход игры намечен на 10 октября 2025 года для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.