Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 364 оценки

Battlefield 6 открыла тестовые сервера для всех игроков - доступны три карты и четыре режима

IKarasik IKarasik

9 августа в 11:00 по московскому времени стартовал первый этап открытого бета-тестирования Battlefield 6. Принять участие могут все желающие на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Испытания продлятся до 10 августа включительно.

Все доступные классы в Battlefield 6: оружие, гаджеты и особенности

На старте игрокам доступны три из девяти запланированных карт: Siege of Cairo, Liberation Peak и Iberian Offensive. Четвёртая — Empire State — появится уже во втором этапе, который пройдёт с 14 по 17 августа.

В бете представлены четыре режима: Conquest, Breakthrough, Domination и King of the Hill.

Разработчики подготовили целую систему бонусов за выполнение игровых испытаний:

  • 10 уровень — карта игрока «Отбой»
  • 15 уровень — облик персонажа «Восходящая звезда»
  • 20 уровень — талисман для оружия «Ночной ужас»
  • 50 ближних убийств за штурмовика — комплект оружия «Дистанция поражения»
  • 100 оживлений союзников за поддержку — наклейка «Власть ночи»
  • 3000 единиц починки техники за инженера — наклейка «Тёмное время суток»
  • 300 обнаруженных врагов за разведчика — облик «Искатель»
Полное руководство по открытой бете Battlefield 6: где скачать, сроки проведения и решения известных проблем
Ранний доступ на бету Battlefield 6 и другие награды Twitch Drops

Battlefield 6 уже побила рекорд онлайна в Steam для всей серии — более 334 тысяч игроков одновременно. Для сравнения, пик Battlefield V составлял 116 тысяч, а Battlefield 2042 — 107 тысяч, но обе игры запускались в платном формате, тогда как бета BF6 распространяется бесплатно.

Полноценный выход игры намечен на 10 октября 2025 года для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

12
29
Комментарии: 29
jax baron

поиграл - так себе, тупо без снапы лучше не играть

7
borsic

Вот ты себя и сдал мерзкий крысюк.

10
jax baron borsic

конкретно - напиши чем сдал, и чё у тебя ко мне претензии.

borsic jax baron

Ну на самом деле просто снайперы кемперасты бесят, ну которые играть не умеют лицом к лицу и сидят в кустах.

4
Morpex333

Пока что ближе к плохо, чем к хорошо. ТТК неадекватный, тикрейт так вообще ад. То с трех-четырех патронов отправляешь отдыхать, то обоймы не хватает. Техника ваншотает, что, в принципе, хорошо и честно, да вот только карты такие, что нигде не скроешься и опять же, засчитывает даже сплэш по пятке. На открытых картах все очень плохо - только снайперы. Сами карты противные. особенно с замесами в городе. Как и в БФ2042 сломанные дробовики. Стрельбу зачем-то испортили. Ак205 вообще без отдачи, 433 или м4а1 с 220-ой патрон летит куда угодно только не в центр прицела. В топе всегда инженеры, потому что медиком быть просто не выгодно, так как мизер очков за подъем и тебя , вероятно, убьют в момент поднятия. Но самое убогое - это тактика. Бежишь первым - смерть. Чуть чуть инициативы - смерть. Обходить пойдешь? Ну, в 90 процентах смерть. Игра прям учит быть терпилой и стоять позади, пока твои откроют дорожку. Крысятничество тоже присутствует и его много. Особенно на городских.

4
Wing42

Единственное, в чём ты угадал - это в том, что некоторое оружие даже в стоке играется с минимальными усилиями по контролю отдачи. В остальных моментах ты описал, в общем то, любой баттлфилд последних 15-и лет. Ваще не шаришь, чел.

4
Александр Назарко

-бежишь первым смерть,

-но если первые твои тимейты, то они могут открыть дорожку

Ну значит ты плохо играешь. Все просто

2
Morpex333 Александр Назарко

Они могут открыть дорожку, умерев, если ты не понял

Fronyx

Не, спс, 7 числа весь день поиграл и уже чёт как-то и надоело

3
jax baron

есть такое - недавно в бф 2042 купил и каждый день играю - щяс 3 катки в 6 провёл и чё то устал

1
Summor Ner

Поиграл 2-3 раза на всех картах, а дальше уже наскучило, хоть и был в тройке лучших.

3
свидетель крайзиса

столько восторга поиграл в бету чето не впечетлило

3
Listoman

Спасибо за бета тест, игра настолько убогая, что 2х дней по часа 3 хватило наиграться до тошноты)

2
Агностик

Прикольно, в эпике и стиме игра недоступна для моего региона. А в ЕА ар, пожалуйста) Но так как там нет руссика вообще, идет она лесом.

1
Dart_Zero

Прикольно, остались люди, что не умеют менять регион в стиме

4
-zotik-

На еа поставил и нет проблем что ты там читать собрался?))

Real Slim Shady

Великая игра, калдодрочеры учитесь

1
ArtPRO

Нет, а в чем проблема русский язык добавить в интерфейс? Кто там за это отвечает, вы совсем конченые или как? В этом главном меню хрен разберешься даже с не самым худшим английским. Какой режим как переводится. Как искать сервера, или нынче их не ищут, а игра за тебя подбирает как в каком-нибудь Wrold of Tanks? Ну в итоге куда то тыкнул, сам не понял во что поиграл ска🤦‍♂️

1
DezkQ

Непущает, ну и ладно.

