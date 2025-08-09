Battlefield 6 открыла тестовые сервера для всех игроков - доступны три карты и четыре режима

9 августа в 11:00 по московскому времени стартовал первый этап открытого бета-тестирования Battlefield 6. Принять участие могут все желающие на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Испытания продлятся до 10 августа включительно.
На старте игрокам доступны три из девяти запланированных карт: Siege of Cairo, Liberation Peak и Iberian Offensive. Четвёртая — Empire State — появится уже во втором этапе, который пройдёт с 14 по 17 августа.
В бете представлены четыре режима: Conquest, Breakthrough, Domination и King of the Hill.
Разработчики подготовили целую систему бонусов за выполнение игровых испытаний:
- 10 уровень — карта игрока «Отбой»
- 15 уровень — облик персонажа «Восходящая звезда»
- 20 уровень — талисман для оружия «Ночной ужас»
- 50 ближних убийств за штурмовика — комплект оружия «Дистанция поражения»
- 100 оживлений союзников за поддержку — наклейка «Власть ночи»
- 3000 единиц починки техники за инженера — наклейка «Тёмное время суток»
- 300 обнаруженных врагов за разведчика — облик «Искатель»
Battlefield 6 уже побила рекорд онлайна в Steam для всей серии — более 334 тысяч игроков одновременно. Для сравнения, пик Battlefield V составлял 116 тысяч, а Battlefield 2042 — 107 тысяч, но обе игры запускались в платном формате, тогда как бета BF6 распространяется бесплатно.
Полноценный выход игры намечен на 10 октября 2025 года для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
поиграл - так себе, тупо без снапы лучше не играть
Вот ты себя и сдал мерзкий крысюк.
конкретно - напиши чем сдал, и чё у тебя ко мне претензии.
Ну на самом деле просто снайперы кемперасты бесят, ну которые играть не умеют лицом к лицу и сидят в кустах.
Пока что ближе к плохо, чем к хорошо. ТТК неадекватный, тикрейт так вообще ад. То с трех-четырех патронов отправляешь отдыхать, то обоймы не хватает. Техника ваншотает, что, в принципе, хорошо и честно, да вот только карты такие, что нигде не скроешься и опять же, засчитывает даже сплэш по пятке. На открытых картах все очень плохо - только снайперы. Сами карты противные. особенно с замесами в городе. Как и в БФ2042 сломанные дробовики. Стрельбу зачем-то испортили. Ак205 вообще без отдачи, 433 или м4а1 с 220-ой патрон летит куда угодно только не в центр прицела. В топе всегда инженеры, потому что медиком быть просто не выгодно, так как мизер очков за подъем и тебя , вероятно, убьют в момент поднятия. Но самое убогое - это тактика. Бежишь первым - смерть. Чуть чуть инициативы - смерть. Обходить пойдешь? Ну, в 90 процентах смерть. Игра прям учит быть терпилой и стоять позади, пока твои откроют дорожку. Крысятничество тоже присутствует и его много. Особенно на городских.
Единственное, в чём ты угадал - это в том, что некоторое оружие даже в стоке играется с минимальными усилиями по контролю отдачи. В остальных моментах ты описал, в общем то, любой баттлфилд последних 15-и лет. Ваще не шаришь, чел.
-бежишь первым смерть,
-но если первые твои тимейты, то они могут открыть дорожку
Ну значит ты плохо играешь. Все просто
Они могут открыть дорожку, умерев, если ты не понял
Не, спс, 7 числа весь день поиграл и уже чёт как-то и надоело
есть такое - недавно в бф 2042 купил и каждый день играю - щяс 3 катки в 6 провёл и чё то устал
Поиграл 2-3 раза на всех картах, а дальше уже наскучило, хоть и был в тройке лучших.
столько восторга поиграл в бету чето не впечетлило
Спасибо за бета тест, игра настолько убогая, что 2х дней по часа 3 хватило наиграться до тошноты)
Прикольно, в эпике и стиме игра недоступна для моего региона. А в ЕА ар, пожалуйста) Но так как там нет руссика вообще, идет она лесом.
Прикольно, остались люди, что не умеют менять регион в стиме
На еа поставил и нет проблем что ты там читать собрался?))
Великая игра, калдодрочеры учитесь
Нет, а в чем проблема русский язык добавить в интерфейс? Кто там за это отвечает, вы совсем конченые или как? В этом главном меню хрен разберешься даже с не самым худшим английским. Какой режим как переводится. Как искать сервера, или нынче их не ищут, а игра за тебя подбирает как в каком-нибудь Wrold of Tanks? Ну в итоге куда то тыкнул, сам не понял во что поиграл ска🤦♂️
Непущает, ну и ладно.