Battlefield 6 отправляется в Лас-Вегас: в трейлере пятого сезона показали новые карты, HIMARS и намёк на Dead Space

EA представила геймплейный трейлер пятого сезона Battlefield 6, который стартует 13 октября. На этот раз сражения развернутся в Лас-Вегасе, а главным нововведением сезона станет сразу несколько новых локаций, оружия и игровых событий.

Игроков ждут три карты, среди которых особенно выделяются Лас-Вегас Стрип с роскошными отелями и казино и загадочная Зона 51. Судя по трейлеру, привычные для серии масштабные сражения теперь будут проходить на фоне неоновых улиц, казино и других узнаваемых мест города.

В арсенале Battlefield 6 также появится новое вооружение. Разработчики уже показали HIMARS, а ещё шесть единиц оружия пока были раскрыты преимущественно благодаря утечкам. Если информация подтвердится, среди них окажутся пулемёт, несколько штурмовых винтовок и две снайперские винтовки.

Отдельные изменения ждут RedSec. Режим получит новый формат Rapid Royale, в котором количество участников матча будет сокращено, а игровая зона начнёт сужаться значительно быстрее. Такой вариант должен сделать сражения динамичнее и не позволить матчам затягиваться.

Пятый сезон также принесёт несколько временных событий, включая тематическое мероприятие к Хэллоуину. Но самый любопытный сюрприз разработчики оставили напоследок: в финале трейлера появился Обелиск — один из ключевых символов Dead Space. EA пока не раскрыла подробности возможной коллаборации, однако намёк выглядит достаточно однозначно. Ранее Battlefield 6 уже получала кроссовер с «Топ Ганом».