Battlefield 6 получает первый патч с улучшениями и правками баланса оружия

Первый уикенд для Battlefield 6 стал по-настоящему триумфальным. Шутер не только ворвался в двадцатку самых популярных игр за всю историю Steam, но и собрал 747 тысяч игроков за первые выходные, подтвердив, что серия по-прежнему способна конкурировать с лидерами жанра. Теперь перед EA и DICE стоит сложная задача — удержать интерес аудитории стабильными обновлениями и оперативными исправлениями, и с первым патчем разработчики решили не тянуть.

Вчера вечером, 13 октября, на всех платформах вышло первое обновление Battlefield 6, направленное на корректировку оружейного баланса и доработку режима Rush. Патч серверный — скачивать ничего не требуется, изменения активируются автоматически при подключении к игре.

Основные правки включают:

увеличение количества тикетов в режиме Rush с 75 до 100;

снижение скорости полёта пули у снайперских винтовок M2010 ESR (с 900 до 800 м/с) и PSR (с 750 до 720 м/с);

переработку поведения дробовиков — теперь траектория снарядов учитывает сопротивление воздуха.

Патч не затрагивает крупные ошибки, о которых DICE сообщала ранее. Основное клиентское обновление, исправляющее технические баги и оптимизацию, ожидается в ближайшее время.

Несмотря на быстрый выпуск первого обновления, игроки продолжают жаловаться на вылеты, зависания и проблемы с запуском игры. Если Battlefield 6 не запускается или работает нестабильно, рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по устранению популярных ошибок и технических проблем, где собраны решения большинства известных сбоев: