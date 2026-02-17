Battlefield 6 получил масштабное обновление 1.2.1.0 и запустил второй сезон

17 февраля для Battlefield 6 вышло обновление 1.2.1.0, приуроченное к старту второго сезона. Новый сезон начался в 15:00 МСК и принёс в игру карту, временные режимы, технику, оружие и более 240 правок геймплея.

Главной новинкой стала карта Contaminated в горах Европы — она рассчитана на масштабные сражения с участием наземной техники и вертолётов. Среди временных режимов появились VL-7 Strike, Battle Royale — Synthesis и Gauntlet: Altered State. В них добавлены зоны с психоактивным дымом, где для выживания требуются защитные маски.

Арсенал пополнили ударный вертолёт AH-6 Little Bird, пулемёт M121 A2, винтовка GRT-CPS, штурмовая VCR-2, ПЗРК 9K38 IGLA и разведустройство HTI-Mk2. Также стартовал боевой пропуск с шестью мгновенными наградами и четырьмя тематическими ветками.

Разработчики обещают по ходу сезона добавить ещё одну карту и новый режим.