Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 200 оценок

Battlefield 6 получил масштабное обновление 1.2.1.0 и запустил второй сезон

butcher69 butcher69

17 февраля для Battlefield 6 вышло обновление 1.2.1.0, приуроченное к старту второго сезона. Новый сезон начался в 15:00 МСК и принёс в игру карту, временные режимы, технику, оружие и более 240 правок геймплея.

Главной новинкой стала карта Contaminated в горах Европы — она рассчитана на масштабные сражения с участием наземной техники и вертолётов. Среди временных режимов появились VL-7 Strike, Battle Royale — Synthesis и Gauntlet: Altered State. В них добавлены зоны с психоактивным дымом, где для выживания требуются защитные маски.

Арсенал пополнили ударный вертолёт AH-6 Little Bird, пулемёт M121 A2, винтовка GRT-CPS, штурмовая VCR-2, ПЗРК 9K38 IGLA и разведустройство HTI-Mk2. Также стартовал боевой пропуск с шестью мгновенными наградами и четырьмя тематическими ветками.

Разработчики обещают по ходу сезона добавить ещё одну карту и новый режим.

KIBERMAX
askazanov

А чё не 10 сезон сразу?)))

Zabubenchik

В чем юмор? До этого был первый сезон, он закончился, запустили второй. Почему 10-ый?

sa1958

Ну и ладненько.

kolinmah

Взлом буит?

Danny Lamb

Чтобы пройти очень талантливую сюжетку?

kolinmah Danny Lamb

Так-то я ее уже прошел. Ну просто спросил.