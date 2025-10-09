Battlefield 6 получила отличные оценки от журналистов, за некоторыми исключениями

Пришло время для обзоров Battlefield 6, которая выйдет 10 октября на ПК, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5. В целом, последняя игра DICE получила отличные оценки, с большим перевесом 8 и 9. Однако есть и исключения, как положительные, так и отрицательные.

С одной стороны, мы видим несколько максимальных оценок и 9,5, с другой — выделяется оценка IGN 5, а также несколько оценок в диапазоне 7. В частности, в обзоре IGN подчёркивалось, как DICE действовала наверняка, не заглядывая в будущее и постоянно повторяя одну и ту же формулу. Одиночная кампания также подверглась серьёзной критике, которую Джесси Норрис из XboxEra охарактеризовал как «взрывную, эпическую и глупую», а также её продолжительность всего в 5 часов.

Однако высшие оценки хвалили практически каждый аспект игры, включая кампанию, подчёркивая её огромный масштаб.

На момент написания статьи рейтинг Battlefield 6 на Metacritic составил 84 балла (84 на PS5; 87 на Xbox; и 84 на ПК). Он основан на 34 положительных, 2 нейтральных и 0 отрицательных отзывах. Средняя оценка OpenCritic от ведущих критиков составляет 84, а 91% из них рекомендуют игру. Это значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой, которая получила посредственный рейтинг 67 на той же платформе.

Saving Content 5 / 5

Digitec Magazine 5 / 5

Generación Xbox 95 / 100

But Why Tho? 9.5 / 10

The Nerd Stash 9.5 / 10

Game Rant 9 / 10

Areajugones 9 / 10

PlayStation LifeStyle 9 / 10

ZTGD 9 / 10

PCGamesN 9 / 10

Gameblog 9 / 10

Xbox Achievements 90%

The Outerhaven Productions 4.5 / 5

WellPlayed 9 / 10

Impulsegamer 4.5 / 5

Oyungezer Online 9 / 10

PSX Brasil 90 / 100

MonsterVine 4.5 / 5

Everyeye.it 8.5 / 10

Gamers Heroes 85 / 100

GameGrin 8.5 / 10

NextPlay 8.5 / 10

Eurogamer 4 / 5

TheGamer 4 / 5

GamesRadar+ 4 / 5

VG247 4 / 5

TheSixthAxis 8 / 10

TechRaptor 8 / 10

CGMagazine 8 / 10

PPE.pl 8 / 10

The Beta Network 8 / 10

Restart.run 4 / 5

Loot Level Chill 8 / 10

Eurogamer.pt 4 / 5

Atarita 79 / 100

Stevivor 7.5 / 10

XboxEra 7.5 / 10

IGN 5 / 10

But Why Tho?

Battlefield 6 — это огромный шаг вперёд для серии, возвращающий её на вершину онлайн-шутеров от первого лица.

Invader

Battlefield 6 знаменует собой триумфальное возвращение DICE. Потрясающее сочетание масштабных военных действий, взрывных разрушений и командного хаоса. Визуально ошеломляющая, технически безупречная и лучшая Battlefield за последние годы.

Gameliner

Battlefield 6 возвращает хаос и очарование, которые так любят фанаты, с тщательно проработанными картами, захватывающими разрушениями и прочным многопользовательским ядром. Не всё получается идеально, но с обновлениями и поддержкой Portal есть чего ожидать. Настоящее возвращение в форму.

XGN

С Battlefield 6 шутер возвращается к славным временам франшизы. Благодаря превосходному игровому процессу, впечатляющему многопользовательскому режиму и безграничным возможностям в улучшенном режиме Portal, студия DICE выполнила все свои обещания. Одиночная кампания немного слабовата, но это не сильно умаляет достоинств этого исключительного шутера.

Metro GameCentral

Отполированный, но не впечатляющий перезапуск серии Battlefield, возвращающий захватывающее зрелище классических частей, пусть даже и не привносящий много нового.