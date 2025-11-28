Battlefield 6 получила свою первую скидку в Steam - 15%

На этой неделе в Steam началась распродажа в честь "Чёрной пятницы", в рамках которой шутер Battlefield 6 от компании Electronic Arts получил свою первую скидку в Steam.

Battlefield 6 можно приобрести со скидкой 15% - это первая скидка с момента релиза игры, который состоялся в октябре. Предложение действует как на стандартное издание, так и на издание "Фантом". Распродажа продлится до 8 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.