Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 097 оценок

Battlefield 6 получила свою первую скидку в Steam - 15%

AceTheKing AceTheKing

На этой неделе в Steam началась распродажа в честь "Чёрной пятницы", в рамках которой шутер Battlefield 6 от компании Electronic Arts получил свою первую скидку в Steam.

Battlefield 6 можно приобрести со скидкой 15% - это первая скидка с момента релиза игры, который состоялся в октябре. Предложение действует как на стандартное издание, так и на издание "Фантом". Распродажа продлится до 8 декабря включительно.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  8
ZNGRU

Даром не надо.

4
askazanov

Нафига здесь о ней писать, если игра по сути не доступна для нас??? ))))))

2
CoolKaz

Для кого нас? Для тех кто в ру регионе всё ещё сидит? Ну не знаб поплачьт

2
drisch

Гифтом доступна, если регион принципиально не менять

askazanov CoolKaz

Мне вообще пофиг.

2
Пользователь ВКонтакте

Оперативно // Владимир Пирогов

1
Игорь Щипин

уже как пару недель