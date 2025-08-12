Battlefield 6 получила взрослый рейтинг за жестокость и ненормативную лексику; стали известны подробности сюжета

Недавно опубликованные данные классификации от Управления развития информационно-коммуникационных технологий (IMDA) Сингапура позволили нам впервые получить полное представление о сюжете и содержании Battlefield 6. Рейтинговый орган присвоил игре категорию «Mature 18» (до 18 лет), ссылаясь на наличие сцен жестокости и ненормативной лексики, и тем самым раскрыл ключевые элементы сюжетной линии и игрового процесса предстоящего шутера.

Согласно отчёту IMDA, в Battlefield 6 будет показан глобальный конфликт, действие которого развернётся в недалёком будущем, в 2027 году, в котором силы НАТО противостоят могущественной частной военной компании Pax Armada. Игроки возьмут на себя роль морского пехотинца США, работая в составе отряда и выполняя задания в различных точках мира. Сюжетная кампания будет сочетать кинематографические вставки с игровым процессом, развивая повествование и позволяя игрокам участвовать как в ближнем бою, так и в масштабных сражениях на технике.

Бои описываются как напряжённые и реалистичные, с использованием огнестрельного оружия, такого как пистолеты, винтовки и дробовики, а также взрывчатых веществ, включая гранаты и ракетные установки. В рейтинге отмечается, что игроки смогут управлять техникой и установленными турелями, что добавит тактического разнообразия на поле боя. При попадании будут видны брызги крови, а поверженные враги могут оставлять заметные кровавые пятна. Одна из особенно откровенных сцен включает в себя отрезание большого пальца трупа болторезом. Согласно правилам M18 Сингапура, реалистичное насилие, включая убийство и нанесение вреда гуманоидным персонажам, разрешено.

IMDA также отмечает частое использование ненормативной лексики как в диалогах, так и в саундтреках. Встречаются ненормативная лексика, такая как «motherb**ker» и «f*ck», а также другие ненормативные выражения, такие как «basta*d», «b*tch» и «sh*t». Эти элементы повлияли на классификацию игры как «Mature 18».

Помимо одиночной кампании, Battlefield 6 будет включать в себя несколько сетевых многопользовательских режимов, продолжая традицию масштабных отрядных сражений серии. Игра разрабатывается студией Battlefield Studios и издаётся Electronic Arts. Выход запланирован на 10 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.