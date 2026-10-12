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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 1 300 оценок

Battlefield 6 получит браузер серверов и взводы - но только в декабре

KoRnEr KoRnEr

Battlefield 6 отмечает первую годовщину. За год шутер прошёл путь от успешного дебюта с высокими оценками и большим онлайном до резкого падения числа игроков, смешанных отзывов из-за багов, нехватки функций и необходимости выполнять задания боевого пропуска в REDSEC.

Game Pass готовит сильную середину октября: Battlefield 6 и Valor Mortis выйдут в подписке, но часть покинет каталог

Однако в преддверии пятого сезона Battlefield Studios наконец добавляет две функции, которых фанаты ждали с самого запуска:

  • Браузер серверов — позволит выбирать серверы по картам, режимам, пингу и другим параметрам, а также создавать собственные с настраиваемыми правилами.
  • Взводы — аналог кланов в Battlefield: основатели, лидеры, пользовательские эмблемы и многое другое. В Battlefield 4 были статистика и рейтинги, но в более поздних частях часть функций урезали. Пока неясно, сколько из них перейдёт в Battlefield 6.

Пятый сезон стартует 13 октября, одновременно с запуском игры в Game Pass. Минус в том, что браузер серверов и взводы появятся только в третьей фазе сезона — «Замороженные тузы»8 декабря.

Battlefield 6 отправляется в Лас-Вегас: в трейлере пятого сезона показали новые карты, HIMARS и намёк на Dead Space

Зато уже на этой неделе станет доступна новая карта Вегас-Стрип, а также событие, посвящённое Dead Space.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Поздно пить боржоми дайсы пид*райсы. Игра мертва; боты читеры, сломанный мм.

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GregorNN

Да ладно, не прошло и двух лет.