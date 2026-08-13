Battlefield 6 получит кроссовер с Top Gun на следующей неделе

На следующей неделе Battlefield 6 получит несколько интригующих новых функций. Не только культовая карта острова Уэйк будет добавлена ​​18 августа, но разработчики также подготовили кое-что для поклонников воздушных приключений. С последним обновлением игра добавит контент, который позволит вам подняться в небо в стиле «Топ Ган».

Событие, основанное на серии боевиков 1986 года о пилотах ВМС США, анонсировано уже некоторое время назад. Battlefield Studios и Electronic Arts выпустили официальный трейлер предстоящего обновления Battlefield 6, разработанного в сотрудничестве с серией фильмов «Топ Ган».

В трейлере показаны два новых самолёта, которые появятся в игре: F-74A Seacat и F/A-81F Super Spectre, а также вернувшаяся карта острова Уэйк и два новых режима игры: Carrier Assault и Challenge: Fighter Strike. Эти режимы призваны обеспечить зрелищные, масштабные сражения, которые давно стали отличительной чертой серии Battlefield, и динамичный экшен фильмов «Топ Ган». Игроки также смогут играть за культовых персонажей из вселенной «Топ Ган», включая лейтенанта Брэдли «Рустера» Брэдшоу (Майлз Теллер), лейтенанта Роберта «Боба» Флойда (Льюис Пуллман) и адмирала Соломона «Уорлока» Бейтса (Чарльз Парнелл).