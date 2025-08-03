Battlefield 6 получит матчмейкинг, основанный на навыках игроков - но с гибкой системой подбора

EA официально подтвердила, что в мультиплеерной части Battlefield 6 будет использоваться матчмейкинг на основе навыков (SBMM) — но система будет работать по-разному в зависимости от режима и количества игроков.

Об этом стало известно во время пресс-брифинга по случаю недавнего мультиплеерного показа игры. По данным портала CharlieIntel, разработчики обозначили четыре основных фактора, влияющих на подбор игроков:

Пинг

Геолокация игрока

Наличие свободных серверов

Навыки игрока (skill factor)

При этом подчёркивается, что влияние каждого из факторов будет меняться в зависимости от режима — например, для масштабных боев на 128 человек и для более камерных режимов матчмейкинг будет работать не одинаково.

Также EA отдельно уточнила, что система будет двухуровневой. Сначала игрок попадает на сервер, где учитываются пинг, регион и базовый уровень навыков, а затем — внутриигровой алгоритм дополнительно балансирует команды, стараясь сделать их равными по силам.

Продюсер DICE Дэвид Сёрланд ранее заявлял:

«Нам нужно учитывать навыки, чтобы собирать сбалансированные команды, независимо от общего диапазона умений на сервере. Battlefield — это лучшее, что может быть, когда вы играете в масштабные режимы с друзьями и разными типами игроков. Мы не хотим ограничивать этот опыт».

На фоне растущих споров вокруг SBMM в онлайновых играх, EA явно старается найти баланс — между комфортом для новичков и свободой для ветеранов. Дополнительные детали об устройстве матчмейкинга могут появиться в ходе беты Battlefield 6, которая стартует уже скоро.