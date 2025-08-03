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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 267 оценок

Battlefield 6 получит матчмейкинг, основанный на навыках игроков - но с гибкой системой подбора

IKarasik IKarasik

EA официально подтвердила, что в мультиплеерной части Battlefield 6 будет использоваться матчмейкинг на основе навыков (SBMM) — но система будет работать по-разному в зависимости от режима и количества игроков.

Об этом стало известно во время пресс-брифинга по случаю недавнего мультиплеерного показа игры. По данным портала CharlieIntel, разработчики обозначили четыре основных фактора, влияющих на подбор игроков:

  • Пинг
  • Геолокация игрока
  • Наличие свободных серверов
  • Навыки игрока (skill factor)

При этом подчёркивается, что влияние каждого из факторов будет меняться в зависимости от режима — например, для масштабных боев на 128 человек и для более камерных режимов матчмейкинг будет работать не одинаково.

Также EA отдельно уточнила, что система будет двухуровневой. Сначала игрок попадает на сервер, где учитываются пинг, регион и базовый уровень навыков, а затем — внутриигровой алгоритм дополнительно балансирует команды, стараясь сделать их равными по силам.

Продюсер DICE Дэвид Сёрланд ранее заявлял:

«Нам нужно учитывать навыки, чтобы собирать сбалансированные команды, независимо от общего диапазона умений на сервере. Battlefield — это лучшее, что может быть, когда вы играете в масштабные режимы с друзьями и разными типами игроков. Мы не хотим ограничивать этот опыт».

На фоне растущих споров вокруг SBMM в онлайновых играх, EA явно старается найти баланс — между комфортом для новичков и свободой для ветеранов. Дополнительные детали об устройстве матчмейкинга могут появиться в ходе беты Battlefield 6, которая стартует уже скоро.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Morpex333

Не знаю , как многие, но я давно жду адекватный sbmm в играх. Последние пвп проекты, такие как Марвел райвал или дельта форс настолько несбалансированные на уровне подбора игроков, что ты буквально играешь по принципу победы для того, у кого крабов в команде будет меньше.

1
djava

Думаешь тут будет лучше? Очень сомнительно. Лучше бы вернули классическую систему выделенных серверов для качественного подключения.

1
TIuBo3aBpuK

Безусловно лучший шутер за последние 10 лет!

1
InkubatorKlef

который еще не вышел

nasmeshnick1

Как франшиза форсажа такой же кал

InkubatorKlef

ну это про колду сказать можно,бф с 21 года не выходил