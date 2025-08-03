Battlefield 6 получит матчмейкинг, основанный на навыках игроков - но с гибкой системой подбора

EA официально подтвердила, что в мультиплеерной части Battlefield 6 будет использоваться матчмейкинг на основе навыков (SBMM) — но система будет работать по-разному в зависимости от режима и количества игроков.
Об этом стало известно во время пресс-брифинга по случаю недавнего мультиплеерного показа игры. По данным портала CharlieIntel, разработчики обозначили четыре основных фактора, влияющих на подбор игроков:
- Пинг
- Геолокация игрока
- Наличие свободных серверов
- Навыки игрока (skill factor)
При этом подчёркивается, что влияние каждого из факторов будет меняться в зависимости от режима — например, для масштабных боев на 128 человек и для более камерных режимов матчмейкинг будет работать не одинаково.
Также EA отдельно уточнила, что система будет двухуровневой. Сначала игрок попадает на сервер, где учитываются пинг, регион и базовый уровень навыков, а затем — внутриигровой алгоритм дополнительно балансирует команды, стараясь сделать их равными по силам.
Продюсер DICE Дэвид Сёрланд ранее заявлял:
«Нам нужно учитывать навыки, чтобы собирать сбалансированные команды, независимо от общего диапазона умений на сервере. Battlefield — это лучшее, что может быть, когда вы играете в масштабные режимы с друзьями и разными типами игроков. Мы не хотим ограничивать этот опыт».
На фоне растущих споров вокруг SBMM в онлайновых играх, EA явно старается найти баланс — между комфортом для новичков и свободой для ветеранов. Дополнительные детали об устройстве матчмейкинга могут появиться в ходе беты Battlefield 6, которая стартует уже скоро.
Не знаю , как многие, но я давно жду адекватный sbmm в играх. Последние пвп проекты, такие как Марвел райвал или дельта форс настолько несбалансированные на уровне подбора игроков, что ты буквально играешь по принципу победы для того, у кого крабов в команде будет меньше.
Думаешь тут будет лучше? Очень сомнительно. Лучше бы вернули классическую систему выделенных серверов для качественного подключения.
Безусловно лучший шутер за последние 10 лет!
который еще не вышел
Как франшиза форсажа такой же кал
ну это про колду сказать можно,бф с 21 года не выходил