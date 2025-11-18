ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 066 оценок

Battlefield 6 получит ограниченную по времени пробную версию в конце этого месяца

monk70 monk70

Сегодня Battlefield Studios представила совершенно новый сезонный контент для Battlefield 6 и Battlefield REDSEC, выпустив первый сезон — «Калифорнийское сопротивление». Команда также объявила, что в конце этого месяца игроки смогут окунуться в Battlefield 6, воспользовавшись бесплатной пробной версией.

С 25 ноября по 2 декабря будет доступна бесплатная пробная версия Battlefield 6 с избранными картами и режимами, включающими 5 режимов и 3 карты. Это шанс окунуться в захватывающие многопользовательские сражения Battlefield 6 в течение целой недели совершенно бесплатно.

Barred

Оо, попробуем после бетки.

5
askazanov

Спасибо, не надо.

4
Egik81

А может для начала доведете игру до ума раз пост релизную демку выбрасываете как завлекалочку...

4
FireLion1993

Ну писец! Читаков будет полно

3
JustA_NiceGuy

Целая неделя, вот это я понимаю ПРОБНИК!

agula98

По факту быдлофилд 6 оказался никому не нужен, месяц прошел и уже дают бесплатную неделю на этот кал