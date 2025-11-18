Battlefield 6 получит ограниченную по времени пробную версию в конце этого месяца

Сегодня Battlefield Studios представила совершенно новый сезонный контент для Battlefield 6 и Battlefield REDSEC, выпустив первый сезон — «Калифорнийское сопротивление». Команда также объявила, что в конце этого месяца игроки смогут окунуться в Battlefield 6, воспользовавшись бесплатной пробной версией.

С 25 ноября по 2 декабря будет доступна бесплатная пробная версия Battlefield 6 с избранными картами и режимами, включающими 5 режимов и 3 карты. Это шанс окунуться в захватывающие многопользовательские сражения Battlefield 6 в течение целой недели совершенно бесплатно.