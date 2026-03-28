Battlefield 6 получит патч 1.2.2.5 с фиксами REDSEC и сетевого кода

DICE представила список изменений для Battlefield 6 в рамках обновления Title Update 1.2.2.5, релиз которого намечен на 31 марта. Патч сфокусирован на устранении графических дефектов и сбоев в работе матчмейкинга при совместной игре с друзьями.

Также внесены правки для всех карт, режима REDSEC и элементов интерфейса, наряду с общими исправлениями вылетов.

Технические правки: Исправлены общие сбои (краши) и проблемы с подключением к сессиям друзей через интерфейс Steam.

Визуальные исправления: Устранен баг с ПНВ в режиме наблюдения и некорректное отображение лишних солдат на экране дислокации (Hagental Base).

Карты и объекты: Исправлена видимость установки C-RAM (фракция PAX) на карте Eastwood.

Режим REDSEC: Исправлен автоматический подбор гранат и преждевременное исчезновение лута после его появления.

Интерфейс: Внесены общие правки в UI и исправлены ошибки на всех доступных картах.

Обновление будет загружено автоматически через Steam и EA App в день выхода.